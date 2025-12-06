sábado, diciembre 6, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalOrganizaciones Exigen Reapertura del Centro Estatal de Cancerología
Local

Organizaciones Exigen Reapertura del Centro Estatal de Cancerología

0
13

*Lleva más de un Año en Completo Abandono.

Tapachula, Chiapas; 5 de Diciembre de 2025.- Ante la creciente demanda de atención oncológica en la región del Soconusco, el colectivo 50+1 urgió a la autoridad federales a reabrir el Centro Estatal de Cancerología, cerrado de manera abrupta y sin explicación oficial.
Su clausura dejó sin tratamiento a cientos de pacientes, entre ellos niñas, niños, jóvenes y adultos que dependían de este servicio para continuar sus terapias.

La presidenta del colectivo 50+1 Soconusco, Dra. Denisse López Espinal, advirtió que el cierre ha profundizado la vulnerabilidad de las familias afectadas, pues muchos pacientes no cuentan con los recursos para trasladarse a otras ciudades en busca de atención médica especializada.
En su posicionamiento público, señaló que el cáncer continúa siendo una de las principales causas de enfermedad en Chiapas, y recordó que el centro oncológico de Tapachula representaba la única opción de atención cercana para los municipios del Soconusco.
“Toda la región enfrenta una situación crítica respecto al cáncer. Las estadísticas estatales lo ubican entre los principales problemas de salud, y la falta de un centro funcional agrava la realidad de las familias”, expresó.
La agrupación demandó restablecer los servicios de quimioterapia, radioterapia y atención integral que requerían de manera urgente decenas de pacientes.
Asimismo, cuestionó la falta de continuidad en las políticas públicas destinadas a fortalecer la infraestructura médica, señalando que el derecho a la salud no debe depender de los cambios de administración.
El colectivo 50+1 insistió en que la rehabilitación del centro oncológico debe ser una prioridad inmediata, y propuso integrar mesas de trabajo entre autoridades, especialistas y organizaciones civiles para diseñar soluciones de impacto real.
Además, la Comisión de Salud del colectivo impulsa reformas relacionadas con la vacunación contra el cáncer cérvicouterino y el Virus del Papiloma Humano, como parte de una agenda más amplia para la prevención y atención del cáncer en la entidad. EL ORBE/Nelson Bautista

Organizaciones Exigen Reapertura del Centro Estatal de Cancerología
Artículo anterior
La Nueva ERA Tiene un Compromiso Firme con la Educación en Chiapas
Artículo siguiente
Empresarios de la Región Exigen Homologar Beneficios Fiscales en la Frontera Sur
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Presentan Nueva Directiva y Candidatas a Reina de la Expo Feria Tapachula 2026

Al Instante staff - 0
Tapachula vivió un momento clave rumbo a su máxima fiesta, con la presentación oficial de la nueva directiva de la Expo Feria Tapachula 2026,...
Leer más

Poder Judicial impulsa análisis constitucional en la comunidad jurídica de Chiapas

Al Instante staff - 0
Con el propósito de fortalecer la reflexión académica y la comprensión de la justicia constitucional, el Poder Judicial del Estado de Chiapas realizó la...
Leer más

Tapachula abre sus puertas al mundo: Yamil Melgar

Al Instante staff - 0
* Inicia el XXII Festival Internacional Fray Matías de Córdova 2025. En un ambiente de fiesta y unidad familiar, el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo,...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV