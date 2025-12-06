Organizaciones Exigen Reapertura del Centro Estatal de Cancerología

*Lleva más de un Año en Completo Abandono.

Tapachula, Chiapas; 5 de Diciembre de 2025.- Ante la creciente demanda de atención oncológica en la región del Soconusco, el colectivo 50+1 urgió a la autoridad federales a reabrir el Centro Estatal de Cancerología, cerrado de manera abrupta y sin explicación oficial.

Su clausura dejó sin tratamiento a cientos de pacientes, entre ellos niñas, niños, jóvenes y adultos que dependían de este servicio para continuar sus terapias.



La presidenta del colectivo 50+1 Soconusco, Dra. Denisse López Espinal, advirtió que el cierre ha profundizado la vulnerabilidad de las familias afectadas, pues muchos pacientes no cuentan con los recursos para trasladarse a otras ciudades en busca de atención médica especializada.En su posicionamiento público, señaló que el cáncer continúa siendo una de las principales causas de enfermedad en Chiapas, y recordó que el centro oncológico de Tapachula representaba la única opción de atención cercana para los municipios del Soconusco.“Toda la región enfrenta una situación crítica respecto al cáncer. Las estadísticas estatales lo ubican entre los principales problemas de salud, y la falta de un centro funcional agrava la realidad de las familias”, expresó.La agrupación demandó restablecer los servicios de quimioterapia, radioterapia y atención integral que requerían de manera urgente decenas de pacientes.Asimismo, cuestionó la falta de continuidad en las políticas públicas destinadas a fortalecer la infraestructura médica, señalando que el derecho a la salud no debe depender de los cambios de administración.El colectivo 50+1 insistió en que la rehabilitación del centro oncológico debe ser una prioridad inmediata, y propuso integrar mesas de trabajo entre autoridades, especialistas y organizaciones civiles para diseñar soluciones de impacto real.Además, la Comisión de Salud del colectivo impulsa reformas relacionadas con la vacunación contra el cáncer cérvicouterino y el Virus del Papiloma Humano, como parte de una agenda más amplia para la prevención y atención del cáncer en la entidad. EL ORBE/Nelson Bautista