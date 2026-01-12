SE APLICARÁN SANCIONES A QUIEN TIRE BASURA EN LA VÍA PÚBLICA EN TAPACHULA.

12 de enero 2026, Tapachula, Chiapas.- El Ayuntamiento de Tapachula recordó a la población que tirar basura en las calles es sancionable, por lo que hizo un llamado a los tapachultecos a evitar esta nociva práctica.

Lo anterior, deriva de un video difundido en redes sociales se observa a una persona que desciende de un vehículo compacto color gris y arroja residuos a la vía pública en el par vial de Tapachula.



En las imágenes se aprecia cómo lanza una caja de cartón, así como botellas y un envase PET, actuando con total indiferencia hacia el entorno urbano.Este tipo de conductas se repiten con frecuencia en Tapachula y generan consecuencias graves, como el taponamiento de alcantarillas, la acumulación de basura y la proliferación de plagas, especialmente durante la temporada de lluvias.Se hace un llamado a la ciudadanía a reflexionar y a denunciar estos actos; mantener una ciudad limpia y ordenada es responsabilidad de todas y todos.