lunes, enero 12, 2026
spot_img
InicioAl InstanteSE APLICARÁN SANCIONES A QUIEN TIRE BASURA EN LA VÍA PÚBLICA EN...
Al Instante

SE APLICARÁN SANCIONES A QUIEN TIRE BASURA EN LA VÍA PÚBLICA EN TAPACHULA.

0
4

12 de enero 2026, Tapachula, Chiapas.- El Ayuntamiento de Tapachula recordó a la población que tirar basura en las calles es sancionable, por lo que hizo un llamado a los tapachultecos a evitar esta nociva práctica.
Lo anterior, deriva de un video difundido en redes sociales se observa a una persona que desciende de un vehículo compacto color gris y arroja residuos a la vía pública en el par vial de Tapachula.

En las imágenes se aprecia cómo lanza una caja de cartón, así como botellas y un envase PET, actuando con total indiferencia hacia el entorno urbano.
Este tipo de conductas se repiten con frecuencia en Tapachula y generan consecuencias graves, como el taponamiento de alcantarillas, la acumulación de basura y la proliferación de plagas, especialmente durante la temporada de lluvias.
Se hace un llamado a la ciudadanía a reflexionar y a denunciar estos actos; mantener una ciudad limpia y ordenada es responsabilidad de todas y todos.

SE APLICARÁN SANCIONES A QUIEN TIRE BASURA EN LA VÍA PÚBLICA EN TAPACHULA.
Artículo anterior
Conferencia de prensa matutina. Lunes 12 de enero 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa matutina. Lunes 12 de enero 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Poder Judicial del Estado dicta sentencia a responsable del delito de Homicidio Calificado

Al Instante staff - 0
El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de una persona del sexo...
Leer más

La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados: Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV