La Nueva ERA Tiene un Compromiso Firme con la Educación en Chiapas

Titular del Cobach Recorre Planteles de Tapachula y Metapa.

Tapachula, Chiapas-; 5 de diciembre 2025.– En su segundo día de actividades por el Soconusco, la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Viridiana Figueroa García, visitó los planteles 70 Tapachula Norte y 48 Metapa, ambos de la Coordinación de Zona Costa, con el objetivo de supervisar avances, escuchar a la comunidad educativa y establecer compromisos para fortalecer la infraestructura escolar.

En el plantel 70, la titular del Cobach sostuvo un diálogo con estudiantes, personal docente y administrativo, así como integrantes del comité de madres y padres de familia, a fin de conocer las necesidades del centro educativo. En un acto simbólico, recibió la camiseta de la escuela como muestra de afecto y colaboración institucional.



Acompañada de autoridades municipales y educativas, supervisó la construcción de un aula que permitirá mejorar las condiciones de desempeño de estudiantes y docentes. Asimismo, participó junto a la comunidad estudiantil en la plantación de árboles frutales, reafirmando su compromiso con el medio ambiente y la formación integral de la juventud.En el plantel 48, Figueroa García encabezó la colocación de la primera piedra para la construcción de un aula didáctica, que brindará mejores condiciones de trabajo del personal y alumnado.Junto al alumnado, personal directivo, administrativo y docente del plantel, participó en los honores a la bandera y compartió un mensaje motivador enfocado en la importancia de la educación como motor de crecimiento personal y comunitario.En este evento se contó con la presencia del presidente municipal de Metapa de Domínguez, Luis Salgado, quien reconoció el trabajo coordinado para impulsar mejores espacios educativos en la región.Cabe destacar que con estas acciones, el Cobach reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura escolar y con la construcción de una Nueva Era educativa para las y los jóvenes chiapanecos. Boletín Oficial