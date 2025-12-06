Joyerías Resienten la Crisis Económica Pese a Leve Repunte de Ventas Decembrinas

Tapachula, Chiapas; 5 de Diciembre del 2025.- En plena temporada decembrina, cuando tradicionalmente el comercio se dinamiza gracias al pago de aguinaldos y a la compra de regalos, las joyerías enfrentan un escenario complicado.

María del Pilar Morales Zamudio, gerente de la joyería El Zafiro, reconoce que, aunque existe un ligero incremento en las ventas, la recuperación dista mucho de lo que se observaba en años anteriores.

“Ya no es como antes”, afirma. La oferta de regalos se ha diversificado: perfumes, ropa, electrónicos e incluso celulares se han convertido en opciones más accesibles para los consumidores que enfrentan una situación económica cada vez más apretada. Aun así, todavía hay quienes buscan regalar una pieza de oro -un par de aretes, una cadena o una pulsera- aprovechando los descuentos del 10 al 15% que la joyería ofrece en esta temporada.

A la presión económica se suma la competencia de las casas de empeño, donde muchos clientes adquieren alhajas a menor precio. Aunque esta competencia afecta las ventas, también genera un flujo alterno, pues quienes compran en estos establecimientos acuden después a la joyería para dar mantenimiento a sus piezas.

El encarecimiento del oro ha sido otro golpe. “Cada vez sube más”, explica Morales. Para evitar que los precios se disparen, los fabricantes han optado por elaborar alhajas más ligeras, pero aun así los incrementos de entre el 10 y el 15% ya se resienten en el bolsillo del consumidor.

En este panorama, los artículos que más se venden son las argollas de matrimonio, especialmente en diciembre, cuando aumentan las bodas y las ceremonias colectivas. Sin embargo, ni siquiera estas ventas logran compensar por completo la caída general del año.

La gerente concluye que, aunque diciembre trae un leve respiro, la realidad económica sigue afectando de manera directa al sector joyero, obligado a adaptarse para sobrevivir en tiempos de menor poder adquisitivo. EL ORBE/ JC