sábado, diciembre 6, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalJoyerías Resienten la Crisis Económica Pese a Leve Repunte de Ventas Decembrinas
Local

Joyerías Resienten la Crisis Económica Pese a Leve Repunte de Ventas Decembrinas

0
5

Tapachula, Chiapas; 5 de Diciembre del 2025.- En plena temporada decembrina, cuando tradicionalmente el comercio se dinamiza gracias al pago de aguinaldos y a la compra de regalos, las joyerías enfrentan un escenario complicado.
María del Pilar Morales Zamudio, gerente de la joyería El Zafiro, reconoce que, aunque existe un ligero incremento en las ventas, la recuperación dista mucho de lo que se observaba en años anteriores.
“Ya no es como antes”, afirma. La oferta de regalos se ha diversificado: perfumes, ropa, electrónicos e incluso celulares se han convertido en opciones más accesibles para los consumidores que enfrentan una situación económica cada vez más apretada. Aun así, todavía hay quienes buscan regalar una pieza de oro -un par de aretes, una cadena o una pulsera- aprovechando los descuentos del 10 al 15% que la joyería ofrece en esta temporada.
A la presión económica se suma la competencia de las casas de empeño, donde muchos clientes adquieren alhajas a menor precio. Aunque esta competencia afecta las ventas, también genera un flujo alterno, pues quienes compran en estos establecimientos acuden después a la joyería para dar mantenimiento a sus piezas.
El encarecimiento del oro ha sido otro golpe. “Cada vez sube más”, explica Morales. Para evitar que los precios se disparen, los fabricantes han optado por elaborar alhajas más ligeras, pero aun así los incrementos de entre el 10 y el 15% ya se resienten en el bolsillo del consumidor.
En este panorama, los artículos que más se venden son las argollas de matrimonio, especialmente en diciembre, cuando aumentan las bodas y las ceremonias colectivas. Sin embargo, ni siquiera estas ventas logran compensar por completo la caída general del año.
La gerente concluye que, aunque diciembre trae un leve respiro, la realidad económica sigue afectando de manera directa al sector joyero, obligado a adaptarse para sobrevivir en tiempos de menor poder adquisitivo. EL ORBE/ JC

Joyerías Resienten la Crisis Económica Pese a Leve Repunte de Ventas Decembrinas
Artículo anterior
Impulsa ERA Expansión de AeroBalam y Pone en Marcha Terminal de Corto Recorrido
Artículo siguiente
La Nueva ERA Tiene un Compromiso Firme con la Educación en Chiapas
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Presentan Nueva Directiva y Candidatas a Reina de la Expo Feria Tapachula 2026

Al Instante staff - 0
Tapachula vivió un momento clave rumbo a su máxima fiesta, con la presentación oficial de la nueva directiva de la Expo Feria Tapachula 2026,...
Leer más

Poder Judicial impulsa análisis constitucional en la comunidad jurídica de Chiapas

Al Instante staff - 0
Con el propósito de fortalecer la reflexión académica y la comprensión de la justicia constitucional, el Poder Judicial del Estado de Chiapas realizó la...
Leer más

Tapachula abre sus puertas al mundo: Yamil Melgar

Al Instante staff - 0
* Inicia el XXII Festival Internacional Fray Matías de Córdova 2025. En un ambiente de fiesta y unidad familiar, el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo,...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV