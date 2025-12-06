sábado, diciembre 6, 2025
Nacional

Más de 800 mil Personas no Reciben Pensión de Discapacidad en México

*Secretaría del Bienestar Invita a Inscribirse.

Ciudad de México; 5 de Diciembre.- Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, informó que debido a que ocho Estados -Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, y Querétaro- no se han sumado al Programa de Pensión para Personas con Discapacidad, cerca de 800 mil personas en esta condición no reciben este apoyo económico.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la Secretaria aseguró que la dependencia siempre estará en diálogo con los Estados donde no se han sumado a esta pensión para que lo hagan.
Destacó que, recientemente, el Gobierno de Durango, el cual es gobernador por Esteban Villegas (PRI), planteó a la Secretaría, si bien no sumarse sí avanzar en una parte de esta pensión.
«Hemos venido hablando con los gobiernos de los estados y recientemente estuvo Durango con nosotros planteando si no la universalidad, avanzar en una parte de la pensión. Siempre estaremos en el diálogo con los estados para que esto suceda (…) Nos ayudaría mucho que todos los estados se sumaran porque podríamos tener la información total del origen de la discapacidad, de los tipos de discapacidades más prevalentes», dijo.
«¿Ustedes saben cuántas personas con discapacidad en estos Estados son las que están no recibiendo este este apoyo?», se le preguntó.
«Estamos hablando de cerca de 800 mil personas», respondió.Sun





