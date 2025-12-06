Productores de Plátano Registran Pérdidas del 50% Por Calidad del Fruto

• Cambió climático ha provocado que baje la calidad del fruto, lo cual complica la comercialización; señalan.

Tapachula, Chiapas, 6 de diciembre de 2025.— La producción de plátano macho en el municipio fronterizo de Suchiate atraviesa una de sus peores etapas.

De acuerdo con el productor Brandon Altuzar, el cambio climático ha reducido hasta en 50% la calidad del fruto, lo que complica su comercialización y afecta de manera directa la economía de cientos de familias dedicadas a este cultivo.

Explicó que las lluvias intensas registradas recientemente han alterado el equilibrio hídrico que requiere la planta.

Si le falta agua no tiene calidad, y si le sobra se pudre, Esta vulnerabilidad ha provocado que gran parte del fruto no cumpla con los estándares necesarios para su exportación.

El impacto también se refleja en las cifras. Según datos por el presidente de la sección de plataneros, Eduardo Altuzar López, hace tres años se enviaban alrededor de 300 contenedores de plátano, hoy apenas se alcanzan los 100. La caída en más de la mitad del volumen exportado representa un fuerte golpe para los productores, dijo.

A la disminución en la calidad se suma el encarecimiento de los insumos agrícolas. Detallo que servicios como la fumigación aérea y productos como los fertilizantes han incrementado su costo, mientras que el precio del plátano en el mercado nacional sigue siendo demasiado bajo para cubrir los gastos de producción.

Ante este panorama, los productores se han visto obligados a priorizar la exportación como única vía para mantener la rentabilidad. Nos vemos forzados a exportar porque allá nos pagan mejor y además recibimos el pago en dólares, explicó.

De depender únicamente del mercado interno advirtió los pequeños y medianos productores estarían en riesgo de desaparecer.

Finalmente dijo que los agricultores trabajan en un proyecto de financiamiento que les permita implementar mejoras sus cultivos y elevar la calidad del fruto, expreso. EL ORBE/Nelson Bautista