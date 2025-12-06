sábado, diciembre 6, 2025
Empresarios de la Región Exigen Homologar Beneficios Fiscales en la Frontera Sur

*Para Impulsar el Desarrollo del Soconusco.

Tapachula, Chiapas; 5 de Diciembre del 2025.- La urgencia de que la frontera sur reciba los mismos incentivos fiscales aplicados en la frontera norte volvió a ser tema central entre el sector empresarial del Soconusco.
Abel Ruiz Méndez, presidente de Canacintra Tapachula, advirtió que la región enfrenta una competencia profundamente desigual debido al alto costo de los combustibles, la falta de financiamiento accesible y la ausencia de programas que compensen su lejanía logística respecto al centro y norte del país.

Ruiz explicó que el incremento del salario mínimo, aunque socialmente necesario, impacta con mayor fuerza a los empresarios del sur, quienes no cuentan con estímulos fiscales que amortigüen los costos. La carga se vuelve más pesada en una región donde 80% de la economía es agrícola y depende del uso intensivo de diesel para producción y transporte.
Recordó que, hasta hace algunos años, existían esquemas de financiamiento público que apoyaban directamente a productores agrícolas. Sin embargo, su eliminación dejó al sector dependiendo únicamente de créditos comerciales con tasas que superan el 24%, lo que vuelve inviable cualquier proyecto productivo. “El productor termina trabajando para pagar intereses”, lamentó.
Por ello, el sector industrial exige que el Gobierno Federal aplique en la frontera sur el mismo modelo de estímulos implementado en el norte: reducción del ISR, IVA y combustibles a precios preferentes. Señalan que estos beneficios no solo aliviarían los costos operativos, sino que permitirían abrir un margen real de competitividad frente a otras regiones.
A esto se suma la preocupación por posibles nuevas cargas tributarias, como el retorno de la tenencia vehicular, que afectaría aún más a empresas ya presionadas por costos crecientes.
Ruiz Méndez añadió que cualquier reforma federal, incluida la de aguas nacionales, debe considerar las condiciones particulares de la región. Subrayó que el sur-sureste posee abundancia hídrica y una vocación agrícola que no puede ser regulada con el mismo criterio aplicado a zonas con severa escasez.
Empresarios del Soconusco insisten en que Chiapas -uno de los Estados con mayor riqueza natural y al mismo tiempo más rezagados en infraestructura y apoyo federal- necesita una política diferenciada. “No pedimos privilegios; pedimos igualdad de condiciones para competir”, enfatizaron. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.

