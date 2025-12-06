sábado, diciembre 6, 2025
Boletos Para el Mundial Están por las Nubes

Ciudad de México, diciembre 5.- No han pasado ni 24 horas desde que se dieron a conocer los rivales de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo del 2026 y la reventa de boletos ya comenzó a todo lo que da. Lo impresionante es que hay boletos que cuestan hasta el millón de pesos para ver al Tri en el país.
A través de la página de reventa de StubHub han comenzado a vender los boletos para todos los partidos. Sorprendentemente, el partido más caro no es la inauguración ante Sudáfrica, sino el encuentro que se jugará en el Akron de Guadalajara frente a Corea del Sur donde juega Son Heung- Min, el cual va desde los 47 mil pesos hasta el millón de pesos.
Mientras que el boleto más costoso para asistir al partido ante Sudáfrica asciende hasta los 800 mil pesos.
Pese a que no se conoce al tercer integrante del Grupo A, la página de boletos ya ha publicado los precios para el segundo partido que se jugará en la cancha del Estadio Azteca; ahí los precios van desde los 68 mil hasta los 384 mil en la zona media del recinto.
Además de los partidos de la Selección Mexicana, también tienen boletos para los partidos de Argentina ante Austria, Argelia y Jordania, todos en territorio estadounidense; estos, también llegan a cotizarse en el millón de pesos.
El Dato
145 mil pesos cuesta el paquete de tres partidos para ver al Tri en el Mundial en la página de reventa de StubHub. SUN

Boletos Para el Mundial Están por las Nubes
