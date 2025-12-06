Hoy Semifinales de Vuelta Liga MX

19:00 Toluca-Monterrey

21:10 Tigres – Cruz Azul

Ciudad de México, diciembre 5.- El monarca del futbol mexicano se topó con un ligero inconveniente en el momento menos oportuno: la falta de contundencia.

A pesar de que Toluca dominó al Monterrey en la Semifinal de ida, la pólvora mojada no le permitió sacar ventaja, sino todo lo contrario, se llevó una derrota (1-0).

Los Diablos Rojos están obligados a derrotar a Rayados este sábado por la noche, aunque sea por la mínima diferencia, si quieren refrendar su título de campeón; cualquier empate global les permite avanzar por la posición en la tabla general.

El problema es que ya suman 205 minutos sin anotar. Paulinho fue el último en hacerlo al 65′ de la ida de cuartos de final ante el FC Juárez.

A su favor, el conjunto escarlata tendrá la ventaja de la localía. En los últimos 24 partidos de Liga MX que ha jugado como local ante el Monterrey, Toluca suma una derrota, con saldo de 12 victorias y 11 empates.

La última vez que los escarlatas perdieron contra los regiomontanos fue en el Clausura 2021, es decir, hace cuatro años y medio, por lo que la balanza está de su lado.

Cruz Azul, por la hazaña

Con el Apertura 2025 en su clímax, Tigres y Cruz Azul definirán quién acompañará a Rayados o Toluca en la Gran Final.

El 1-1 en el Olímpico Universitario dejó todo abierto ¿La Máquina logrará silenciar al Volcán, o los felinos rugirán con su ventaja de local? En el primer capítulo, los celestes se salvaron de la derrota, cuando el «Toro» Gabriel Fernández clavó un penalti en el minuto 75 para el empate.

Ahora, los de La Noria jugarán la vuelta en el Universitario, ante unos Tigres de Guido Pizarro que llegan con el colchón de su mejor posición en la tabla: mantener el empate los catapulta a la final.

La gran incógnita es Nicolás Ibáñez, quien salió lesionado al minuto 38 del encuentro de ida por una molestia muscular en la pierna derecha.

Por su parte, los celestes, bajo el mando de (Nicolás) Larcamón, llegan con la artillería casi completa, salvo el portero Kevin Mier. La misión: ganar sí o sí, no hay de otra, si quieren que en la Liga MX haya una final navideña.

No obstante, Cruz Azul no anda fino. Además del empate en el primer juego de la serie ante los de la UANL hay que recordar que su pase a semis se dio gracias al milagroso penalti fallado por Javier «Chicharito» Hernández.

En los últimos cinco choques entre Tigres y Cruz Azul suman tres empates, incluyendo la ida, un 2-1 para Tigres en el Clausura 2025 y un 1-0 celeste en el Clausura 2024. Así, la mesa está servida para decidir al finalista. SUN