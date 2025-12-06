El sorteo para el Mundial 2026 ya se realizó, México, que es cabeza del Grupo A, por fin definió a su rival para la inauguración del Mundial 2026, programada para el 11 de junio en el Estadio Banorte (Azteca): será Sudáfrica.

Con los grupos definidos, lo único que falta es la publicación del calendario oficial del Mundial 2026.

El calendario oficial del Mundial 2026 se revela este sábado 6 de diciembre de 2025. La presentación será realizada por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a las 11:00 horas (tiempo central de México) en una transmisión mundial en la que se confirmarán los estadios y horarios de los 104 partidos.

Debes considerar que la versión final del calendario quedará lista en marzo de 2026, cuando se definan los últimos seis lugares mediante repechajes, de los cuales 4 se elegirían de la repesca de la UEFA y los dos restantes del Torneo clasificatorio de la FIFA 2026.

¿Quién será el tercer rival del Tricolor en el Mundial de 2026?

La Selección Mexicana ya conoce a dos de sus tres rivales que enfrentará en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de 2026.

Sudáfrica y Corea del Sur, en ese orden, serán sus primeros oponentes; el tercero, saldrá de la Ruta D del Repechaje de la UEFA (Europa), donde se encuentran Dinamarca, Irlanda, República Checa y Macedonia del Norte.

Los daneses jugarán contra los macedonios, mientras que los checos lo harán ante los irlandeses; ambas semifinales se jugarán el jueves 26 de marzo.

Los ganadores de cada llave avanzarán a la final, a disputarse el martes 31 de marzo, para definir qué selección clasificará al Mundial y formará parte del Grupo A, junto a México.

Dinamarca (Bombo 1) y República Checa (Bombo 2) parten como las favoritas al haber sido parte de las ocho sembradas, gracias a su posición en el Ranking FIFA, 21 y 44 respectivamente. Por su parte, Irlanda es 59 y Macedonia del Norte 65.

De los cuatro equipos, la Dinamita Roja alza la mano como principal candidata para quedarse con el boleto.

Además del puesto que ocupa en la última clasificación de las mejores selecciones del orbe, es la que cuenta con más futbolistas de renombre.

RasmusHojlund (Napoli), Christian Eriksen (Wolfsburg), Andreas Christensen (Barcelona), KasperSchmeichel (Celtic) y Patrick Dorgu (Manchester United) lideran a esta Dinamarca.

Los daneses han clasificado a tres de las últimas cuatro justas mundialistas (Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022), por lo que tratarán de conseguir su tercera participación consecutiva, algo que sería histórico para ellos.

República Checa, la segunda favorita, tratará de regresar a una Copa del Mundo luego de 18 años, de la mano de PatrikSchick (Bayer Leverkusen), su mejor jugador. Su última participación fue en Alemania 2006.

Con CaoimhínKelleher, su guardián bajo los tres palos y principal hombre de experiencia, Irlanda intentará disputar el cuarto Mundial de su historia tras Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002.

Macedonia del Norte parte como la menos favorita de las cuatro, pero tiene las mismas ganas de clasificar.

Con EljifElmas (Napoli) como su estandarte, los macedonios buscarán disputar la primera Copa del Mundo de su historia.

La misión no será nada sencilla para Dinamarca, Irlanda, República Checa y Macedonia del Norte, pero la recompensa será enorme: ser parte del Grupo A del Mundial 2026, junto a México, Corea del Sur y Sudáfrica.

Conoce el grupo de México en el Mundial 2026.

La Selección Mexicana inaugurará la Copa del Mundo del siguiente año, en el Coloso de Santa Úrsula, frente a Sudáfrica.

Te dejamos los partidos de México en la Fase de Grupos del Mundial 2026. Mañana se confirmarán los horarios.

México Vs Sudáfrica / Jueves 11 de junio de 2026/ Estadio Ciudad de México

México Vs Corea del Sur / Jueves 18 de junio de 2026/ Estadio Guadalajara

México Vs Dinamarca, Macedonia del Norte, Republica Checa o Irlanda / Miércoles 24 de junio de 2026/ Estadio Ciudad de México

Estadísticas de México en los Mundiales.

La Selección Mexicana disputará su Mundial 18 en la historia y por tercera vez será anfitrión de la gran fiesta futbolera que reúne al mundo. Sólo Brasil, Argentina y Alemania tienen más apariciones que el Tricolor.

Asimismo, el combinado nacional será por octava ocasión, protagonista de un duelo inaugural en una Copa del Mundo. Lamentablemente para la causa del Tricolor, jamás han podido ganar en un duelo inicial.

La primera vez que México sumó un punto fue en Suecia 1958, luego de empatar (1-1) ante Gales; la primera victoria llegó al Mundial siguiente, en Chile 1962, luego de vencer (3-1) a Checoslovaquia.

De las 17 Copas del Mundo que ha disputado, sólo ha podido finalizar líder en tres ocasiones: México 1986, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002.

El «Vasco», no tan satisfecho

Luego del sorteo final para la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana se encuentra en incertidumbre. No conocer a su tercer rival en la fase de grupos no agradó del todo al cuerpo técnico del combinado nacional.

Javier Aguirre, entrenador del Tricolor, aceptó que hubiera preferido no tener la incertidumbre de sus rivales y conocer de golpe a los otros tres equipos que conforman el Grupo A.

«[Estoy] con la incertidumbre del tercer rival, porque tenemos cuatro posibilidades [República Checa, Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte]… Cuatro estilos diversos, y esa incertidumbre me hubiera gustado no tenerla, pero en marzo se despejará la duda», declaró.

Ya con los rivales conocidos, la Selección Mexicana comenzará la planeación para cerrar los tres partidos de preparación que disputará entre mayo y junio. Para el «Vasco», la planeación va por buen camino y asegura tener su plantilla en un 80 o 90% definida.

«Pedí rivales africanos, pero no es lo mismo Sudáfrica que Argelia o Egipto, porque son de arriba [de ese continente, geográficamente]. La preparación va por buen camino, tengo la base del equipo en un 80 o 90%. Hay que esperar que tengan un buen semestre todos y que surja alguna sorpresa», agregó el experimentado timonel mexicano.

Por otra parte, el «Vasco» mencionó que Sudáfrica tiene más jugadores que participan en clubes de la Liga de ese país, situación que complica su conocimiento; sin embargo, espera duelos interesantes ante ambas selecciones confirmadas: Corea del Sur y la africana.

«Con Corea y Japón tuvimos hace poco partidos, mientras que Sudáfrica es un equipo muy local, con muchos jugadores locales. Van a ser partidos interesantes, estilos muy diversos. Vamos a prepararnos bien para enfrentarlos. Sobre todo, decía yo lo de Europa, hasta marzo, pero estamos en casa y con mucha ilusión», agregó.

Sobre el grupo en el que quedó, se limitó a responder que «no hay que subestimar a nadie, no podemos creer que porque -en los papeles- somos inferiores o superiores, ya se jugó el partido». Sun