EL QUINTO PODER DE MEXICO

El Gusano Barrenador Avanza y la Apatía Oficial Agrava la Crisis; Gobierno Federal No Tiene Proyectado Presupuesto para el 2026

Ernesto L. Quinteros

La aparición y rápida expansión del gusano barrenador en la frontera sur de México -particularmente en Estados como Chiapas- debería sonar las alarmas de inmediato. Sin embargo, lo que se observa hasta ahora es una reacción a medias, un presupuesto insuficiente, un discurso de contención y una realidad brutal en el campo.

Para 2026 no se vislumbra una bolsa destinada a realmente atender la problemática, ni tampoco un plan serio que garantice protección efectiva al sector ganadero, a los productores rurales y a la población que depende de ellos. Lo que hay, más bien, es abandono, negligencia y apatía institucional.

El gusano barrenador es una plaga que históricamente México había logrado erradicar desde 1991, convirtiéndose en un territorio libre del parásito gracias a medidas de control sanitario intensivas coordinadas por SENASICA.

Lamentablemente, el control sanitario se debilitó: se relajaron las inspecciones, se redujeron los recursos, y desaparecieron muchas de las barreras de contención. El resultado es que, desde 2023, la plaga -que ya golpeaba en Centroamérica- comenzó a acercarse peligrosamente. En noviembre de ese año, se confirmó el primer caso en territorio nacional, en Chiapas.

Los datos más recientes son alarmantes. En 2025, los casos de infestación han repuntado de forma muy pronunciada: se pasó de 5,086 animales afectados en julio, a 6,703 infestados a mediados de septiembre, un aumento del 32%. De ellos, luego 5,258 correspondían a ganado vacuno.

Los Estados más golpeados son Chiapas -donde se concentra el grueso de los brotes- seguido de Oaxaca, Veracruz, Tabasco, entre otras entidades.

Pero más allá de cifras, el problema ya desborda lo técnico: la plaga ha comenzado a afectar incluso fauna silvestre, y en 2025 se reportaron casos en aves, lo cual no debe tomarse a la ligera, pues indica falta de control efectivo.

Para las comunidades rurales, los ranchos y los ganaderos del sur “donde la ganadería, la agricultura y la economía rural aún sostienen a miles de familias”, esta crisis sanitaria tiene efectos devastadores. Una infestación no es solo una vaca muerta: representa pérdida de patrimonio, reducción del capital reproductivo, caída en la producción de leche o carne, pérdida de mercados, endeudamiento por tratamientos, y un golpe a la seguridad alimentaria local.

Además, la suspensión de exportaciones de ganado ha generado pérdidas millonarias. El cierre de la “frontera ganadera” con Estados Unidos por algunos meses, representa un duro golpe al sector, con impactos en ingresos, empleo, comercio y desarrollo local.

También se reportan casos en mascotas e incluso humanos, una muestra clara de que la plaga ya no solo es un problema del ganado, sino una amenaza de salud pública.

La reacción oficial ha sido siempre la misma: vigilancia, inspecciones, liberación de moscas estériles, campañas de concientización. Pero esas acciones quedaron cortas frente a la magnitud del brote. A decir de informes recientes, aunque se activó un dispositivo de emergencia y se instalaron puntos de inspección en Estados del sur, el número de casos sigue creciendo.

¿Dónde está el presupuesto para 2026? ¿Dónde está un plan de inversión serio para reactivar la erradicación, reforzar los filtros sanitarios, capacitar a veterinarios, dotar recursos a productores, asegurar indemnizaciones en caso de pérdidas, reparar daño a ecosistemas, abastecer tratamientos, y evitar que el ganado infectado circule? Hasta ahora, la respuesta oficial es vaga o inexistente, y mientras tanto, la plaga avanza.

Peor aún: la estrategia sanitaria parece depender de apoyos internacionales (como moscas estériles importadas), lo que vuelve altamente vulnerable al país.

Depender de voluntades externas para algo tan vital como la salud animal y la producción nacional. ¿Alguien dijo que quería un cambio?

