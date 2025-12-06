Poder Judicial impulsa análisis constitucional en la comunidad jurídica de Chiapas

Con el propósito de fortalecer la reflexión académica y la comprensión de la justicia constitucional, el Poder Judicial del Estado de Chiapas realizó la Presentación Editorial “Los Tribunales Constitucionales. Estudios conmemorativos en el centenario del modelo kelseniano de jurisdicción constitucional, Tomo I y Tomo II”, en el Auditorio Don Enrique Robles Domínguez en la sede judicial Tuxtla.

La presentación estuvo encabezada por el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, quien fungió como moderador del programa, acompañado del coordinador de la obra, César Astudillo Reyes; la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, Edna Maritza Morales Bautista y el abogado general de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, Rodolfo Guadalupe Lazos Balcázar.



Durante el desarrollo del evento, se llevaron a cabo dos rondas de presentación y análisis. Las y los ponentes destacaron la vigencia del modelo kelseniano en el quehacer jurídico constitucional contemporáneo y la necesidad de seguir fortaleciendo las capacidades técnicas en materia de control constitucional en los tribunales del país. Asimismo, Astudillo Reyes abordó los retos actuales de los sistemas de justicia constitucional para responder a las transformaciones sociales y políticas del siglo XXI.La actividad concluyó con un espacio de preguntas y respuestas, donde además, el público agradeció este ejercicio interactivo; seguido de la entrega de reconocimientos por parte del magistrado presidente a las personas participantes de la jornada académica, misma que reunió a consejeras, consejeros, magistradas, magistrados, personas juzgadoras, personal directivo, barras, colegios, asociaciones jurídicas y comunidad universitaria.Posterior a la presentación, Moreno Guillén sostuvo una reunión con el autor e investigador, Astudillo Reyes, donde intercambiaron reflexiones sobre los retos de la justicia en México y la importancia de continuar fortaleciendo la colaboración con la comunidad académica.Con este evento, el Poder Judicial del Estado de Chiapas reafirma su compromiso con la formación, profesionalización y actualización, abriendo espacios de diálogo, análisis crítico y difusión de obras que fortalecen la cultura jurídica en la entidad. Boletín Oficial