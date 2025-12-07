lunes, diciembre 8, 2025
Maiceros del Soconusco Exigen Dictamen de Afectaciones para Acceder a Apoyos

• Sequía provocada por el fenómeno climático conocido como la canícula les dejó severas pérdidas a los productores.

Tapachula, Chiapas, 7 de diciembre de 2025.- Productores de maíz del Soconusco continúan a la espera de atención por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), tras las pérdidas ocasionadas por la fuerte sequía registrada durante el ciclo primavera–verano.

El representante regional de los maiceros, Carlos González Solís, recordó que la falta de lluvias entre junio y julio provocó daños severos en más de un mes de producción, afectaciones que se extendieron hasta agosto. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

