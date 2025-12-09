Empresarios de la Región Solicitan Refuerzo de la Seguridad por Festividades Decembrinas

*Para Cuidar a Visitantes y Turistas Durante la Temporada Navideña.

Tapachula, Chiapas; 8 de Diciembre de 2025.- Comerciantes del primer cuadro de Tapachula solicitaron a las autoridades municipales un reforzamiento inmediato de la vigilancia durante la temporada decembrina, periodo que concentra la mayor actividad comercial y turística del año.

Enrique Morales Escobar, empresario de esta Ciudad, expresó la inquietud del sector ante el incremento de algunos hechos delictivos. Señaló que aunque diciembre atrae a numerosos visitantes, entre ellos migrantes que regresan a casa y turistas centroamericanos, también se elevan los riesgos de robos.

“Diciembre es el mes más fuerte, pero también el más peligroso. La gente camina con desconfianza”, afirmó.

Los comerciantes plantearon tres medidas principales para mejorar la seguridad en la zona comercial. Patrullaje a pie y en bicicleta.



1 de 3

Solicitan mayor presencia de policías en el centro y la incorporación de rondines en bicicleta para agilizar la reacción ante delitos.Piden que la cobertura no se limite al Parque Central y abarque calles aledañas, el Bicentenario y áreas cercanas a los mercados, donde se registran constantes casos de carterismo.Consideran necesario que los rondines se mantengan activos hasta las 22 horas, ya que muchos trabajadores, en especial mujeres jóvenes, terminan sus turnos entre las 20 y 21 horas, quedando vulnerables.Los locatarios también señalaron la falta de alumbrado público en varias calles del primer cuadro. Aunque reconocen la instalación de luces festivas, advierten que existen zonas oscuras que facilitan la operación de delincuentes.Morales Escobar urgió a las autoridades a implementar acciones inmediatas que garanticen una temporada decembrina segura tanto para comerciantes como para los consumidores. EL ORBE/Nelson Bautista