martes, diciembre 9, 2025
InicioSección PoliticaLocalAutoridades Municipales Atienden a Comerciantes Informales de Tapachula
Local

Autoridades Municipales Atienden a Comerciantes Informales de Tapachula

0
12

*Analizan Instalación del Tianguis Navideño en el Centro.

Tapachula, Chiapas; 8 de Diciembre del 2025.- Una marcada pugna entre comerciantes establecidos e informales existe en Tapachula, todo por la posible instalación del tianguis navideño en el centro de la Ciudad.
Este lunes, integrantes de diversos sindicatos acudieron al Palacio Municipal para solicitar al Ayuntamiento que reconsidere la decisión de impedir la instalación del tradicional tianguis navideño, en el primer cuadro.

Este espacio representa una de sus principales oportunidades de ingreso durante la temporada decembrina, dijeron.
Los inconformes, pertenecientes a organizaciones como la CROC, CNOP, CTM y CATEM, afirmaron que la cancelación les genera un daño económico, pues muchos ya habían adquirido mercancía con anticipación y ahora desconocen dónde podrán venderla.
Por ello pidieron un diálogo directo con las autoridades para encontrar una solución inmediata.
Días antes, la Agrupación de Empresarios Miguel Hidalgo A.C., encabezada por su presidente Demetrio Campuzano, solicitó al Ayuntamiento suspender de forma definitiva el tianguis en el centro. Pues su instalación podría incrementar actos delictivos y provocar congestionamientos en calles y espacios públicos, afectando la actividad comercial formal, afirmó.
Durante la manifestación de este lunes, algunos comerciantes acusaron al presidente de la Agrupación Miguel Hidalgo y al secretario municipal, Mario Orozco, de presuntamente influir en la decisión del Alcalde mediante información “sesgada” sobre el impacto del tianguis.
Los vendedores insistieron en que el tianguis navideño es esencial para sostener a sus familias durante la época decembrina.
Por ello, pidieron al Ayuntamiento reconsiderar su postura y permitirles instalarse en el parque Benito Juárez o en otra zona céntrica que acuerden conjuntamente. EL ORBE/Nelson Bautista

