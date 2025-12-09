Habitantes del Ejido Álvaro Obregón Solicitan Calles y Alumbrado Público

*Urge la Rehabilitación del Parque Central de la Comunidad.

Tapachula, Chiapas; 8 de Diciembre de 2025.- Habitantes del ejido Álvaro Obregón denunciaron el severo abandono en que se encuentra la comunidad, donde el Parque Central, las calles y el sistema de drenaje presentan un deterioro alarmante ante la falta de servicios municipales.

El parque, principal punto de convivencia, luce cubierto de basura, áreas verdes enmontadas y camellones saturados de desechos.

Vecinos señalan que la ausencia de camiones recolectores ha provocado la acumulación de residuos. Además, el alumbrado público es prácticamente inexistente, lo que mantiene la zona en penumbra y genera un ambiente de inseguridad.



David Casimiro Gutiérrez, habitante del ejido, lamentó el descuido, “el parque está sucio, no hay iluminación y la cancha de futbol está en pésimas condiciones” afirmó.“Nos preguntamos adónde van a parar nuestros impuestos, porque la comunidad ha invertido recursos propios para colocar lámparas y limpiar algunas áreas, pero no ha sido suficiente” dijo.A estos problemas se suma el colapso del drenaje en varios puntos del ejido y el deterioro de las calles, donde se ubican centros educativos que diariamente reciben a cientos de estudiantes.“La entrada a la secundaria se convierte en un lodazal. No entendemos cómo pueden ignorar estas condiciones”, señaló.Los habitantes cuestionaron la falta de respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Dirección de Alcoholes y la Tesorería municipal, dependencias a las que han enviado múltiples solicitudes sin obtener soluciones.Ante la falta de atención, la comunidad advirtió que bloqueará la carretera el próximo viernes si sus demandas continúan siendo ignoradas.“Si no nos atienden, vamos a cerrar la vía. No podemos seguir viviendo así. Necesitamos que el presidente municipal, Yamil Melgar, actúe con responsabilidad”, expresaron.Vecinos denunciaron también que la oscuridad en el parque ha propiciado la presencia de jóvenes que consumen alcohol y drogas, convirtiendo el espacio en un foco de riesgo.La población de Álvaro Obregón, que supera los 14 mil habitantes, exigió al Ayuntamiento de Tapachula un compromiso real para mejorar los servicios básicos, restablecer el orden y rehabilitar las áreas públicas. EL ORBE/Nelson Bautista