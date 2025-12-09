Reportan Aumento de Ventas en Tianguis y Mercados de la Región

*Ante Festividades Religiosas y Navideñas.

Tapachula, Chiapas; 8 de Diciembre del 2025.- Las celebraciones de la Virgen de Concepción, la Virgen de Guadalupe y las próximas fiestas decembrinas ya comienzan a reflejarse en la economía local de Tapachula.

En el mercado “5 de Mayo”, comerciantes como Guillermo Ventura López, dedicado a la venta de especias y veladoras, reportan un repunte significativo que alcanza ya el 80% de sus ventas, en comparación con semanas anteriores. “Gracias a Dios ya empezó el movimiento; esperamos llegar al 100% en los próximos días”, afirmó.



El incremento comenzó hace tres días, impulsado por las festividades de la Virgen de Concepción, cuyo santuario se ubica en Mazatán. Aunque ahí se realizan los festejos, la mayoría de las familias acuden a Tapachula a comprar insumos para tradicionales platillos como mole, pozole, birria y barbacoa.A este flujo se suman compradores de municipios como Rayón, Ciudad Hidalgo, Huixtla, Motozintla y Pijijiapan.Con la cercanía del 12 de diciembre, también se intensifican las compras para los rezos y novenarios a la Virgen de Guadalupe. Los días más fuertes -10, 11 y 12- concentran la mayor demanda de especias, veladoras, flores, adornos navideños y pequeños recuerdos que se ofrecen durante los festejos. Incluso se adquieren botanas como chicharrines y palomitas para repartir entre los asistentes.El movimiento comercial suele extenderse hasta el 8 o 10 de enero, antes de disminuir por las inscripciones escolares y gastos de inicio de año.Además, la llegada de compradores guatemaltecos comienza a reactivarse: “Ya está regresando el 70 u 80% de los clientes que venían cada año”, destacó Ventura López, quien espera que las autoridades continúen facilitando el ingreso de visitantes fronterizos.El mercado “5 de Mayo” mantendrá sus puertas abiertas durante toda la temporada, exceptuando los días 25 de diciembre y 1 de enero. EL ORBE/ JCSE DISPARA LA VENTA DE FLORES POR FESTIVIDADES GUADALUPANASA pocos días de la celebración de la Virgen de Guadalupe, uno de los festejos religiosos más arraigados en la comunidad católica, los comerciantes del Tianguis “Tapachula” ya registran un incremento significativo en la demanda de “arreglos florales”.Héctor Orozco, encargado de un negocio de flores, informó que el movimiento comenzó desde hace varios días debido también a las celebraciones de la Virgen de Concepción, que abren paso al flujo de compradores que se intensifica rumbo al 12 de diciembre.Para este jueves se espera el ingreso de una nueva carga de flores procedentes del centro del país, principalmente de la Ciudad de México, lo que permitirá ampliar la oferta para los días de mayor afluencia. Sin embargo, Orozco señaló que esta temporada también implica un incremento en los costos de origen, pues el precio de las flores sube considerablemente en el mercado nacional. Aun así, los comerciantes locales han optado por mantener sus precios para no afectar a la clientela.Actualmente, los arreglos florales oscilan entre 120 y 500 Pesos, mientras que una docena de rosas se mantiene en 250 Pesos, a pesar del encarecimiento en el centro del país. “La gente hace un esfuerzo por llevar flores, ya sea por devoción o por agradecimiento ante algún milagro. Por eso tratamos de conservar los precios”, afirmó Orozco.Las rosas siguen siendo la flor preferida para estas festividades, aunque también se comercializan gerberas, lirios, girasoles y otras variedades. A diferencia de otras fechas, la demanda de flores tropicales de la región es menor, pues la tradición guadalupana se centra especialmente en la rosa.Las ventas se encuentran actualmente en un 60%, pero se espera que entre jueves y viernes -días de mayor número de peregrinaciones- el movimiento alcance su punto máximo, llegando al 80 o incluso al 100%.Tras una reciente temporada fuerte por el Día de Muertos, los floristas del tianguis apuestan nuevamente por un cierre de año favorable y hacen un llamado a la población a visitarlos y conocer la variedad disponible en negocios como la florería Claudia, que se prepara para atender la alta demanda propia de estas fechas. EL ORBE/ JC