Con mucha alegría y entusiasmo el Ayuntamiento de Tapachula te invita a que celebremos el inicio de la mejor época del año.
Te esperamos este miércoles a partir de las 5 de la tarde, en el parque Central Miguel Hidalgo y a la 8 de la noche encendamos juntos el árbol de Navidad.
¡No faltes! Acude en familia y diviértete.
Habrá sorpresas y regalos.
#VoluntadParaTransformar
Encendamos juntos el árbol de Navidad.
Con mucha alegría y entusiasmo el Ayuntamiento de Tapachula te invita a que celebremos el inicio de la mejor época del año.