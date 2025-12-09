Con mucha alegría y entusiasmo el Ayuntamiento de Tapachula te invita a que celebremos el inicio de la mejor época del año.

Te esperamos este miércoles a partir de las 5 de la tarde, en el parque Central Miguel Hidalgo y a la 8 de la noche encendamos juntos el árbol de Navidad.

¡No faltes! Acude en familia y diviértete.

Habrá sorpresas y regalos.

