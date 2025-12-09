martes, diciembre 9, 2025
#Tapachula Sigue Siendo el Epicentro del Fenómeno Migratorio en la Frontera Sur de México
Al Instante

#Tapachula Sigue Siendo el Epicentro del Fenómeno Migratorio en la Frontera Sur de México

* Cientos de migrantes se concentran en el parque central Miguel Hidalgo en espera de sus trámites ante COMAR.

Tapachula, Chiapas, 9 de diciembre de 2025.—La ciudad vive nuevamente una presión migratoria sin precedentes. Miles de personas, en su mayoría haitianas y cubanas, se han dispersado por calles, plazas y mercados, generando una dinámica social y económica cada vez más compleja. En el centro histórico, comerciantes y empresarios advierten que después de las 18:00 horas la zona se vuelve especialmente tensa, debido a la saturación de espacios públicos y a la percepción de inseguridad que, aseguran, ha aumentado en las últimas semanas.

Los flujos migratorios provenientes de la frontera con Guatemala no se detienen. Grupos numerosos continúan llegando cada día en busca de una respuesta positiva por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y del Instituto Nacional de Migración (INM). Sin embargo, los procedimientos se han vuelto extremadamente lentos; las largas filas y la saturación de citas han llevado a muchos a permanecer de manera indefinida en la ciudad, imposibilitados de avanzar hacia el norte o regularizar su estancia.
Esta prolongada espera ha generado un impacto profundo en la vida urbana. Las aceras y parques del centro se han convertido en puntos de estancia temporal, donde familias enteras se resguardan mientras esperan noticias de sus trámites. Para muchos habitantes, esta concentración masiva ha modificado las dinámicas de movilidad, comercio y convivencia cotidiana.
Al mismo tiempo, los grupos de migrantes circulan a diario sin ser detenidos por autoridades del INM o la Guardia Nacional, lo que ha despertado inquietudes entre algunos sectores locales, quienes consideran que la falta de control institucional agrava la situación. Mientras tanto, organizaciones civiles insisten en la necesidad de atender la crisis humanitaria con un enfoque de derechos, recordando que la saturación es consecuencia de la falta de capacidad y recursos del propio Estado.
Tapachula, nuevamente, se encuentra en el epicentro del fenómeno migratorio regional, enfrentando un desafío que afecta no solo a quienes buscan un nuevo hogar, sino también a una ciudad que intenta adaptarse a un flujo humano que no deja de crecer. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Trump Amenaza a México con Arancel de 5% Adicional si No Entrega Agua a Texas
Encendamos juntos el árbol de Navidad.
