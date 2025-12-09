martes, diciembre 9, 2025
Trump Amenaza a México con Arancel de 5% Adicional si No Entrega Agua a Texas

*Afirma que le Deben 986 Millones de Metros Cúbicos.

Se acabó la tregua entre México y EU por el Sorteo del Mundial 2026: El presidente Donald Trump amenazó con aplicar un arancel adicional de 5 por ciento si nuestro país no da más agua a Texas.
Trump acusó al Gobierno de Claudia Sheinbaum de no cumplir con lo estipulado en el Tratado de Aguas entre México y EU lo que arruina las cosechas y amenaza la supervivencia del ganado en Texas.
“México aún le debe a Estados Unidos más de 800 mil acres-pie de agua (986 millones de metros cúbicos de agua) por no haber cumplido con el Tratado durante los últimos cinco años. Estados Unidos necesita que México libere 200 mil acres-pie de agua (246 millones de metros cúbicos de agua) antes del 31 de diciembre, y el resto deberá entregarse poco después», publicó en su red Truth Social.
Trump autorizó “el inicio de la documentación” para aplicar un nuevo arancel a las exportaciones mexicanas, esta vez de 5 por ciento, si el agua no es entregada.
“Cuanto más tarde México en liberar el agua, más se perjudica a nuestros agricultores. México tiene la obligación de ARREGLAR ESTO YA“, amenazó.

Mediante Operativos de Seguridad del Grupo Pakal, Logran la Detención de 27 Presuntos Criminales en Tuxtla y San Cristóbal
#Tapachula Sigue Siendo el Epicentro del Fenómeno Migratorio en la Frontera Sur de México
