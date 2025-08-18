Necesario Regularizar a Migrantes Para que Trabajen

* Reconocen Empresarios Locales.

Tapachula, Chiapas; 17 de Agosto de 2025.- Debido al estancamiento del flujo migratorio en esta región, pero principalmente en Tapachula, en donde hay cientos de familias de diversas nacionalidades varadas; empresarios locales han hecho un llamado urgente a las autoridades migratorias para regularizarlas y poder integrarlas a las actividades laborales y productivas.

Enrique Morales, reconocido empresario del centro de Tapachula, propone la entrega de permisos temporales de trabajo a migrantes, como medida efectiva para reducir los índices delictivos y dinamizar la economía local.

En su opinión, mantener a estas personas inactivas durante meses solo alimenta el riesgo de que recurran a actividades ilícitas por necesidad.

“El chiste es que puedan trabajar donde sea o que generen algo, no que los tienen ahí tres o cuatro meses sin ninguna actividad», afirmó.

Tapachula dispone de oportunidades laborales, especialmente en el sector agrícola, que podrían cubrirse con mano de obra migrante si existiera un marco legal que lo permitiera, sostuvo.

Incluso, aquellos que no trabajen directamente en el campo, señaló, contribuirían a la economía mediante el pago de rentas, consumo en comercios y contratación de servicios.

El empresario subraya que la migración, bien gestionada, representa un motor de desarrollo, como lo demuestran diversas experiencias internacionales. «Las migraciones en todo el mundo benefician a las ciudades», dijo, convencido de que Tapachula podría convertirse en un ejemplo de integración exitosa.

En su intervención, destacó también el perfil de los migrantes, especialmente de nacionalidades como la cubana, quienes -según sus palabras- poseen ética laboral destacada y un alto nivel educativo. Ha contratado a varias mujeres cubanas en su negocio, y asegura que su desempeño ha sido “brillante”.

“La gente cubana es muy honesta, muy responsable, trabajadora, trae niveles de estudios, cosa que migrantes de otros países como Venezuela, Honduras o El Salvador, en lugar de emplearse, muchos de ellos se les ha visto inmiscuidos en robos y asaltos”, dijo. EL ORBE/Nelson Bautista