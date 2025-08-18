lunes, agosto 18, 2025
Yamil Melgar Supervisa Obras que Transforman Tapachula

* Se Informó que la Rehabilitación del Centro de Convivencias Lleva un Avance del 60%.
* A Través del Comité Municipal del Deporte se Fortalece la Cultura Física y Deportiva en Tapachula.

Durante un recorrido de supervisión, el alcalde Yamil Melgar, constató los avances en la rehabilitación del Centro de Convivencias Territorio Joven, obra que registra un 60 por ciento de progreso físico.
“Tapachula vive una nueva etapa en el rescate de espacios deportivos que durante años permanecieron en el abandono, hoy estamos impulsando áreas dignas y seguras para la juventud, consolidando a nuestro municipio como un referente en materia deportiva”, destacó el Edil.

Acompañado del secretario de Obras Públicas, William Caballero Penagos, el Edil explicó que, una vez concluida, la obra permitirá que el Centro de Convivencias sea sede alterna de la Liga Nacional de Basquetbol, además de convertirse en un espacio de encuentro para la integración y convivencia familiar.
Subrayó que, paralelamente, a través del Comité Municipal del Deporte, se promueven y coordinan acciones orientadas al fomento, desarrollo y fortalecimiento de la cultura física y deportiva en Tapachula.
“En concordancia con las políticas públicas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, en este primer año de gobierno hemos trabajado con determinación en la creación y rehabilitación de espacios públicos dignos y seguros, como el Parque Multideportivo y Ecológico Los Cerritos y ahora el emblemático Centro de Convivencias, que traerá grandes beneficios a toda la población”, finalizó. Boletín Oficial

Necesario Regularizar a Migrantes Para que Trabajen
Han Migrado de la Región el 80% de los Trabajadores de la Construcción
