martes, diciembre 9, 2025
Aprehenden a presunto responsable de trata en Tapachula: FGE

– Por hechos ocurridos en este año

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron un mandamiento judicial en contra de José “N”, como presunto responsable del delito de trata de personas en su modalidad de difusión de pornografía infantil, cometido en agravio de menores de edad no identificados, por hechos ocurridos en este año en Tapachula.

Derivado de las investigaciones, se estableció que el inculpado, en su calidad de creador de contenido para plataformas digitales, difundía material audiovisual de menores de edad en actos sexuales y de exhibicionismo corporal, a cambio de lo cual recibía pagos que eran depositados en sus cuentas bancarias.

El presunto responsable fue puesto a disposición del Distrito Judicial de Tapachula, que definirá su situación jurídica.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

