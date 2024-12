CNTE Quema Propaganda Afuera del Congreso de Chiapas

*Continua Jornada de Protestas.

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 1 de Junio.- En repudio al «circo electoral», docentes adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) pintarrajearon y quemaron propaganda de todos los partidos políticos afuera de la sede de la Legislatura estatal.

Isael González Vázquez, dirigente de la Sección 7, dijo que protestaban frente al Congreso de Chiapas ante «la fiesta electoral para los capitalistas».

Recordó que el Legislativo local fue el primero en todo el país que en 2013 aprobó de noche la reforma educativa, «lo que representó un golpe muy fuerte al magisterio chiapaneco».

Argumentó que, en alrededor de cinco minutos, los diputados aprobaron la reforma educativa y hasta hoy no hay ningún partido político, ningún candidato, que haya resuelto los problemas del país y sobre todo de Chiapas.

«Todos han trabajado para sus patrones, para los capitalistas. Por eso, la CNTE no es electorera, no va con ningún partido político, se organiza y lucha por demandas sociales y por la defensa de la educación pública», afirmó.

El líder sindical llamó a la comunidad a no caer en lo que denominó «juego electoral».

«Mañana harán sólo un circo porque le darán el aval al verdugo que seguirá violentando los derechos de los trabajadores y quitará lo que nos hemos ganado con sangre, con la vida de muchos que han sido asesinados», enfatizó.

«Los partidos políticos que ganen las elecciones no resolverán nada porque hasta hoy se ha demostrado que ninguno ha resuelto los grandes temas del país y en lo educativo nada han hecho absolutamente», dijo.

En Chiapas, agregó, hacen falta maestros, infraestructura, seguridad y ningún gobierno ha hecho nada.

Explicó que la destrucción y la quema de la propaganda electoral fue la única actividad de protesta programada para este sábado.

Durante la noche se reunirán los integrantes de una de las estructuras de la dirigencia para definir qué acciones realizarán este domingo de elecciones.

Los docentes se concentran en la plaza central y se mantienen en paro por tiempo indefinido desde el 15 de mayo.

Isael González reiteró en la demanda de instalar una mesa tripartita entre los gobiernos federal, estatal y la representación magisterial.

Y que la mesa gubernamental la debe encabezar el presidente Andrés Manuel López Obrador para que respondan y resuelvan sus demandas. Sun