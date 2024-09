Reformas del Próximo Periodo sin Definir

* Afirma Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 6 de Junio.- Al señalar que se va a reunir con el presidente Andrés Manuel López Obrador este lunes, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, informó que aún no está definido el paquete de iniciativas que se van a enviar en el siguiente periodo legislativo, pero aseguró que no se va a afectar a nadie, sino que se busca un parlamento abierto.

«Ya lo podemos platicar en su momento, no se va a afectar a nadie. No está definido. En mi opinión tiene que abrirse un proceso, tiene que evaluarse la propuesta, y en su momento ya aprobarse. A través de un parlamento abierto creo que es importante», dijo en entrevista.

Luego de salir de su casa de campaña, Sheinbaum reiteró que no se va a afectar a nadie, luego de la carta por trabajadores del Poder Judicial para que se pueda trabajar en el contenido de la iniciativa que ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador y también durante la campaña electoral.

«Todavía no está definido, mi posición es que tiene que abrirse un diálogo, que tiene que evaluarse la propuesta y en su momento ya aprobarse, tiene que explicarse bien la propuesta, que la conozca el pueblo de México y que pueda abrirse como normalmente lo hacen en el parlamento», aseveró.

Sheinbaum detalló que, Arturo Zaldívar, ministro en retiro de la Suprema Corte de la Nación, entre otros serán los enlaces para el tema de la reforma judicial.

Sheinbaum indicó que el próximo lunes 10 de junio, sin definir el lugar exacto, será la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para comenzar con los trabajos de transición que serán el comienzo de la continuidad de la 4T, pero con rostro de mujer, pues aseveró que ser la primera Presidenta es un símbolo que marca un antes y un después.

«Probablemente el lunes, el lunes probablemente nos reunamos con el Presidente (…) emocionadísima», sostuvo.

Claudia Sheinbaum también compartió que en estos días ha comenzado a sostener reuniones con empresarios, así como con algunos miembros de su equipo como Altagracia Gómez, con la finalidad de afinar detalles rumbo al comienzo de su administración como Presidenta. Sun