Alistan Transición Presidencial Ordenada

* Amlo y Sheinbaum se Reúnen el Lunes Próximo.

Ciudad de México, 7 de Junio.- Los equipos de transición de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, y de Palacio Nacional se preparan para el primer encuentro que sostendrán el lunes próximo.

De acuerdo con fuentes consultadas por EL UNIVERSAL, el equipo de Sheinbaum Pardo, a cargo de Juan Ramón de la Fuente, asegura que la reunión no tendrá sobresaltos, será en orden y sin sumisión. Prevén que habrá transparencia en cada tema, principalmente en el del sector económico, es decir, que se dará a conocer cuánto dinero habrá para terminar este año y cuánto necesitan para echar a andar los programas que serán insignias en la administración de Sheinbaum Pardo, entre ellos apoyo a mujeres de 60 a 64 años y beca universal para niños y niñas de educación básica.

Al interior del equipo que ganó el pasado 2 de junio aseguran que no habrá «sobresaltos», es decir diferencias con las acciones que vendrán a futuro con los funcionarios actuales, y que no habrá «sumisión» en seguir con el estilo de gobernar del presidente Andrés Manuel López, ya que Sheinbaum Pardo tendría su propio esquema para gobernar.

La reunión de Sheinbaum Pardo y López Obrador aún está en preparativos, ya que podría ser en Palacio Nacional o en su casa de transición, que está ubicada en avenida Ermita y Río Churubusco, en la alcaldía Iztapalapa.

En un recorrido realizado por este medio a la casa de transición de la exmandataria capitalina se pudo observar que no asistió ninguno de sus integrantes de campaña, ni ella. No obstante, por la mañana subió a redes sociales que acudió al mercado de Tlalpan a comprar mangos, por lo que aprovecho para tomarse fotografías con ciudadanos.

Por otro lado, la virtual presidenta electa confesó que cuando le envió el mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado miércoles 29 de mayo, se llenó de lágrimas por el reconocimiento del hombre al que siempre ha admirado. Además, aseguró que lo admira «como un gran dirigente y como gran presidente».

En redes sociales, Sheinbaum Pardo escribió que en su vida ha coreado múltiples veces que «es un honor estar con Obrador».

«Pertenecemos a un movimiento social y a un proyecto que ha transformado la vida de millones de mexicanas y mexicanos, así como la vida pública de nuestro país. Por ello no les puedo ni les voy a fallar», indicó.

López Obrador reveló el mensaje de texto que le envió a Sheinbaum Pardo en su cierre de campaña: «Aunque pienso igual que tú sobre que el poder es humildad, la verdad, la verdad, estoy muy orgulloso. Tú eres lo mejor que le ha pasado al país en estos tiempos. No cabe duda que México y su pueblo están benditos». Sun