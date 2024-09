Sheinbaum Sostiene Encuentro con AMLO

Abordaron Diversos Temas en Palacio Nacional.

Ciudad de México a 10 de junio de 2024.- “Para mí fue una reunión muy emotiva, histórica y también muy importante, de mucho provecho’’, así fue como calificó Claudia Sheinbaum Pardo, candidata electa a la Presidencia de México, el encuentro que sostuvo la tarde de este lunes con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en vísperas de los trabajos de transición de gobierno.

“Hablamos de muchos temas, hablamos por su puesto de la campaña, del resultado de la elección, de lo que significa el avance de nuestro movimiento en este resultado histórico, no solamente para la Presidencia de la República, sino las gubernaturas, la Jefatura de Gobierno, los resultados en la Cámara de Diputados, en el Senado, en las Presidencias Municipales (…) Hablamos también, él siempre, como lo dice en las mañaneras y me lo ha dicho muchas veces y ahora también, la importancia de siempre estar cerca de nuestro pueblo, del pueblo de México’’, agregó.

Asimismo, compartió que durante su reunión abordaron temas de interés nacional como es el caso de las reformas a la Constitución Política presentadas hace unos meses por el Presidente López Obrador, a las que se incluirán iniciativas propuestas por Sheinbaum Pardo durante su período de campaña como es el caso de implementar un apoyo a mujeres de 60 a 64 años; la beca para niños y niñas de educación básica que asisten a escuelas públicas; así como una reforma a la Ley del ISSSTE, — para dar atención a las peticiones de los maestros y maestras, como el incremento al salario —, garantizar la no reelección y en especial algunas particularidades para la reforma al Poder Judicial.

Al respecto, específico que con el Presidente acordó que para cada una de estas nuevas reformas, pero particularmente para los cambios al Poder Judicial, se implementará una consulta amplia al pueblo de México, — previo al ingreso de la nueva Cámara de Diputados y de Senadores —, para que todos los mexicanos y mexicanas puedan conocer lo que se busca reformar.



“¿Qué planteamiento le hice? Y estuvo totalmente de acuerdo, es algo en lo que coincidimos, es que en todos los casos se haga una consulta amplia (…) En el caso de la reforma al Poder Judicial, que no solamente sea a partir de la apertura de la discusión que pueda ser la comisión permanente, sino que la discutan las barras de abogados; las Facultades de derecho; los propios Ministros; Magistrados; obviamente los trabajadores del Poder Judicial, que se haga una discusión amplia en estos meses, para que se conozca, por ejemplo, cuántos jueces de distrito hay, poca gente sabe cuántos jueces de distrito hay en el país, cuántos magistrados, que se conozca la reforma que se envió y que se abra esta discusión y ambos estuvimos de acuerdo que sea así (…) Hay una propuesta enviada, la idea es que sea a partir de esta propuesta enviada que se abra este diálogo, que se conozca, muy poca gente sabe cómo se conforma el Poder Judicial y eso es algo importante que se conozca’’, informó.Recalcó, que para nuevos programas sociales, así como para el resto de acciones que implementará durante su gobierno se hará un uso honesto y responsable de las finanzas públicas, las cuales serán entregadas en un excelente estado por parte del Presidente.“Nos va a dejar muy buenas finanzas el Presidente, buenas finanzas del erario público, la economía está muy bien en nuestro país’’, celebró.Finalmente, informó que mañana recibirá a una comitiva del Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y que será la próxima semana cuando presente su gabinete oficial, con lo que se comenzarán oficialmente los trabajos de transición, entre los cuales también se incluye la visita, junto al Presidente López Obrador, a algunas de las obras creadas en la actual administración.Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, compartió en sus redes sociales que el encuentro con Claudia Sheinbaum fue emotivo e interesante.“Fue muy interesante y emotivo conversar con la virtual presidenta electa de México. Somos amigos y junto a millones de compañeras y compañeros, desde abajo y entre todos, iniciamos la Cuarta Transformación en bien de nuestro amado pueblo’’, escribió en sus redes sociales.