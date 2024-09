Urge que Nombren Alcalde Sustituto en Tapachula

Abogados Señalan a Funcionarios de no Cumplir con su Encomienda.

*EL CONGRESO DEL ESTADO TIENE LA RESPONSABILIDAD DE DESIGNAR A LA AUTORIDAD MUNICIPAL, ANTE EL VACÍO DE PODER EN EL MUNICIPIO.

Tapachula, Chiapas 11 de Junio del 2024.- Los miembros del Congreso del Estado de Chiapas, ya debieron nombrar al nuevo presidente o presidenta sustituta en la ciudad de Tapachula, debido a la situación que impera al interior del Gobierno Municipal, denunció el Doctor en Derecho, Manuel de Jesús Márquez González.

Señaló que independientemente de ello, los regidores y el síndico ya debieron tomar el control, para brindar los servicios públicos necesarios que requiere la población, ya que también son autoridad, y en el cabildo tienen comisiones. Así como los funcionarios de primer nivel, ya saben lo que tienen que hacer, cual es su función al interior del Ayuntamiento.



El también abogado litigante, lamentó que todos los funcionarios, tanto los miembros del cabildo y funcionarios de primer nivel en esta ciudad sean unos “desobligados”, con todo lo que está sucediendo en esta localidad. En donde independientemente, de que el Congreso del Estado no ha designado al alcalde sustituto, ellos deben de trabajar y cumplirle al pueblo tapachulteco.“Si no está la titular, bueno, cada uno de los regidores tiene tareas específicas y hay quienes forman parte de comisiones, como la comisión de limpia, la comisión del agua, la comisión de seguridad pública, la comisión de mercados, de parques, de jardines, de servicios públicos, cada uno tiene su tarea y cobran muy bien”, señaló.Márquez González destacó que, como ciudadanos del municipio de Tapachula, pagamos impuestos y los funcionarios cobran por un trabajo, mínimo “70 mil pesos” mensuales cada regidor, el síndico parece ser que tienen un sueldo de “100 mil pesos” mensuales algo así, y no se diga del presiente en turno, que llega a tener hasta diez asesores, entonces ¿Qué hacen?, expuso.Agregó que el Ayuntamiento tiene autonomía, tiene autoridad, desafortunadamente los funcionarios actuales son desobligados, son flojos, pero si cobran por un trabajo que no realizan. EL ORBE/Mesa de Redacción.