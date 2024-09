Se Disparan Casos de Dengue en la Región

*SSA Llama a Extremar Precauciones.

Tapachula, Chiapas 11 de junio de 2024.- La Secretaría de Salud, a través del Distrito VII con sede en Tapachula, atiende de 20 a 22 personas diarias de posibles casos de Dengue, lo que indica que, en comparación del año pasado, ese mal se ha incrementado arriba del 500 por ciento en la región.

En entrevista con el rotativo El Orbe, así lo dio a conocer José Cruz Rodríguez Ramos, coordinador de vectores del Distrito de Salud VII, quien explicó que, a estas alturas, el año pasado llevaban unos 268 casos, en cambio, ahora, han detectado arriba de los mil 700 probables sucesos.

Aclaró que la cantidad arriba anotada, corresponde a los casos que les han sido notificados, porque, dijo, que hay veces en que los pacientes no confían tanto en la atención pública, y acuden a la atención privada, aunque, de todas formas, la atención sea privada, el médico tiene que notificar la posibilidad del Dengue al Distrito de Salud.

El funcionario detalló que la Secretaría de Salud tiene varias maneras de cómo detectar el problema del Dengue. Primero, a través de los reportes de las unidades de salud, a donde llegan los pacientes en busca de alivio, y en segundo lugar, a través de un monitoreo hospitalario que se practica todos los días en los 16 municipios que conforman el Distrito VII.

Una situación muy importante que mencionó el entrevistado, es que piden a los pacientes a que acudan a tiempo a las unidades de salud, porque de esta manera, la Secretaría está a tiempo de detectar y cortar una posible cadena de contagios.

Por eso, insistió en que la participación comunitaria es importante, a fin de que la Secretaría pueda identificar a tiempo cualquier caso de Dengue. Lo que sucede, dijo, es que el paciente deja a veces pasar de cinco a diez días para ir con el médico, y resulta que el ciclo de vida de un mosco transmisor es a veces apenas de una semana.

En ese sentido, insistió en los cuidados que se deben tener en los hogares, a fin de no dar cabida al mosco transmisor, por ejemplo: no acumular basura, no dejar recipientes con agua en el patio, procurar el uso de camisas de manga larga, el uso de pabellones, uso de mosquiteros en las puertas y ventanas, así como el uso de repelentes.

El entrevistado afirmó que, si en los hogares no se tienen los cuidados antes señalados, de nada sirven las campañas preventivas que la Secretaría de Salud realiza, como el rociado, por ejemplo, o la aplicación de abate, pero también inciden los patios o casas en abandono, porque ahí se da pauta para el criadero de los moscos transmisores de toda clase de animales como cucarachas, ratas, y otros insectos, que también causan daños.

De acuerdo al sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Dengue del gobierno federal con Información al 3 de junio de 2024 y a la semana 22 de 2024 Chiapas tiene un total de 887 casos confirmados.

La prevalencia de casos se concentra en la región Soconusco en: Unión Juárez con 4 dengue no grave y 21 casos de dengue grave.

Cacahoatan, con 46 casos confirmados, Tapachula concentra la mayor cantidad de casos con 343 confirmados, de los cuales 234 son dengue con signo de alarmar y grave y Metapa con 5 casos, 3 de ellos son graves.

En América Latina y el Caribe se está registrando un aumento de casos de dengue. Hasta el 26 de marzo de 2024, se registraron más de 3.5 millones de casos y más de mil muertes en la región. A su vez, hay cerca de 500 millones de personas en riesgo de contraer dengue. EL ORBE/Nelson Bautista