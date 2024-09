Se Debe Reubicar Centros de Acopio de Basura en Tapachula

Representan Focos de Contaminación en la ciudad.

Tapachula, Chiapas 11 de Junio de 2024.- Desde hace ya muchísimos años, la autoridad municipal acondicionó un centro de acopio para recoger ahí toda la basura que se produce en los mercados “5 de mayo” y el “Mercado San Juan”, así como la que se recoge en calles aledañas, pero con el paso del tiempo, ese lugar no es más que un grave foco de contaminación.

Posteriormente las autoridades colocaron unos contenedores, pero en lugar de resolver el problema, resultó peor porque ahora ya es más la cantidad de desechos que se tiran en ese lugar, debido a que los carros recolectores no pasan con la frecuencia debida.



En Entrevista, al señor Ángel Cruz, comerciante que está cerca de ese centro de acopio, aseguró que ese basurero aparte de que da mal aspecto, constituye una grave contaminación, ya que todo el día y noche despide fétidos olores, con el riesgo de que mucha gente enferme por ello.Apuntó que ahora ya no solo los comerciantes de los citados mercados depositan su basura en ese centro de acopio, sino el público en general, razón por la cual los contenedores permanecen llenos y ya no alcanzan para recibir todos los desechos que lleva la gente a ese lugar.Una solución inmediata, comentó, sería que el departamento de Limpia Municipal envié los carros recolectores con más frecuencia a recoger los desechos a ese centro de acopio, para eliminar el tiradero de basura que hay.Agregó que esos centros de acopio para recoger la basura, deben ser instalados en sitios estratégicos, o donde no causen problemas a las viviendas cercanas y que tampoco constituyan un foco de infección, a los comerciantes de ese sector. EL ORBE/Nelson Bautista