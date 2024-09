Contribuyentes Pagan más Impuestos que en Años Anteriores

*Afirman Consultores.

Tapachula, Chiapas 11 de Junio del 2024.- En la actualidad la base de trabajadora, en particular que están en el régimen de contribuyentes que perciben “sueldos y salarios”, está detectando que le están cobrando un ISR elevado, que está pagando más impuestos, haciendo un comparativo con otros años.

Sobre este tema, el Contador Público Certificado Fiscal, Fidel Moreno De los Santos dio a conocer que anteriormente, hasta el año 2022 hacia atrás, estaba una tabla que se llamaba subsidio al empleo, el cual casi absorbía todos los impuestos que uno estaba pagando, pero en el 2023 no salió la tabla, el subsidio al empleo. Ahora en el 2024 sale la tabla, pero no sale acorde a los incrementos que se han dado del salario mínimo, no sale tampoco acorde a los incrementos de la inflación.



Debido a esta situación -dijo- la base trabajadora, ve reflejado que le descuentan una parte importante de su salario, ya que se les está descontando un ISR elevado.“Además también ahorita en la declaración anual de 2023, que se presentó en el mes de abril de 2024, la mayoría de contribuyentes, personas físicas, sobre todo los que percibimos sueldos y salarios, salimos a pagar, fue un año atípico, en el cual anteriormente salían saldos a favor, ahora salió una minoría, muy poco con saldo a favor, sino que ahora fue saldo a pagar, pero eso es debido a las tablas que no están actualizadas del subsidio por parte de la autoridad”, apuntó.El también Director de AFJ Consultores, también reconoció que en la actualidad se han incrementado en una muy buena proporción los contribuyentes que pagan impuestos ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).Cuestionado sobre la obligatoriedad en el pago de los impuestos en este rubro de “sueldos y salarios”, manifestó que hay temas que se tienen que cumplir. En donde también hay situaciones que se están quedando sin actualizar, como los importes. Porque desde hace más de diez años, el importe para que uno tenga la obligación de declarar es haber percibido “400 mil pesos” al año.Sin embargo, por la inflación, este monto debe de actualizarse, y debería de ser un monto mayor. Así como aquella persona que tiene dos patrones y cobra en dos lugares, también está obligado a pagar impuestos.Agregó que, debido a toda esta situación, ahora es mayor el número de contribuyentes, en donde todos los recursos recaudados son manejados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la distribución de los recursos la aprueban en la cámara de diputados y senadores, con el presupuesto de egresos e ingresos de la federación. EL ORBE/JC.