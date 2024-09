Por el Momento no Hay Daños por Lluvias: PC

*Autoridades Mantienen Monitoreo.

Tapachula, Chiapas 11 de junio de 2024.- Las lluvias que cayeron en diferentes partes de Tapachula, principalmente en el área urbana y la parte media alta, fueron considerables, tanto así que de acuerdo a los reportes de las estaciones meteorológicas, en algunas partes de la zona norte alcanzaron los 142 milímetros.

En entrevista con el rotativo El Orbe, así lo manifestó el secretario de Protección Civil Municipal Herbert Antonio Enrique Schroeder Bejarano, quien explicó que en algunas áreas de la zona urbana las precipitaciones alcanzaron los 90 milímetros, lo que provocó que el río Coatán aumentara de nivel, pero sin que las cosas se salieran de control.

Asimismo, dijo que la intensidad de las lluvias también provocó algunos encharcamientos, pero éstos más se registran debido a la mala costumbre de muchas personas de tirar basura o desechos en la vía pública, luego son arrastrados por las corrientes y con ello se tapan los canales y las alcantarillas, que es cuando se producen las inundaciones.

El funcionario comentó que, en cuanto a la zona urbana, solo atendieron un reporte en la 25ª. Calle Oriente (Lomas del Soconusco), cuando una mujer como de 51 años de edad, que se dedica a la recolección de basura, quedó atrapada debajo del puente sobre el río Texcuyuapan. Fue auxiliada por Protección Civil y por la Cruz Roja.

Respecto a deslaves o escurrimientos en la zona media alta, dijo el funcionario que hasta ayer no había ningún reporte sobre algún hecho. Sí hubo algún reporte, pero éste corresponde al municipio de Cacahoatán, con deterioro en el tramo de la comunidad Progreso rumbo a La Boquilla.

Con relación a la zona baja del Tapachula, el funcionario mencionó que hasta este martes no había ninguna novedad, más que el crecimiento del nivel del rio Coatán. En Las Cigueñas, donde el año pasado hubo encharcamientos al taponearse la bocabarra, todo estaba tranquilo.

Por último, el funcionario recomendó que en caso de lluvias intensas, si se transita en carretera o si se va a atravesar un río o un vado, lo mejor es aparcar y esperar unos 30 a 40 minutos mientras cesan las precipitaciones, y así poder continuar hacia el destino. Este año, dijo, las lluvias van a ser copiosas y vale la pena no arriesgarse. EL ORBE/Nelson Bautista