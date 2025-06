Rehabilitar Cacetas de Vigilancia Permitiría Avanzar en Estrategia de Seguridad: Ciudadanos

*Disminuiría el Tiempo de Auxilio Para la Población.

Tapachula, Chiapas; 8 de junio de 2025.- Ante el incremento de hechos delictivos en diversas colonias populares, ciudadanos y líderes sociales en Tapachula han alzado la voz para exigir la reactivación inmediata de las casetas de vigilancia policial, hoy abandonadas y convertidas en focos de inseguridad.

Las casetas, que en administraciones anteriores ya presentaban deficiencias, hoy lucen completamente deterioradas, sin presencia policial, y en algunos casos, utilizadas como basureros o refugios improvisados por personas en situación de calle.



El profesor Octavio López Méndez, dirigente del Movimiento Amplio de Obreros y Luchadores Nacionales (MAO-LN), denunció el abandono sistemático de estas estructuras que, en su momento, funcionaban como puntos de auxilio y prevención del delito en las colonias.Hay asaltos constantes, incluso personas armadas que circulan en motocicletas disparando al aire o directamente a viviendas. La situación es crítica, y no hay autoridad que atienda estos hechos, reclamó.La falta de presencia policial no solo se percibe en las zonas periféricas. De acuerdo con López Méndez, ni siquiera el primer cuadro de la ciudad está exento de la inseguridad. Ejemplificó que en el Parque Central Benito Juárez, es común ver a personas durmiendo a plena luz del día sin que haya intervención por parte de la policía municipal.Si esto ocurre en el centro, ¿qué se puede esperar en las colonias más alejadas, cuestionó.El dirigente también señaló que la situación se ha visto agravada por el aumento de personas migrantes en situación irregular, lo cual ha generado preocupación entre los habitantes por la falta de control y vigilancia.Los ciudadanos insisten en que la reactivación de las casetas de vigilancia y la presencia constante de la fuerza pública no solo es una demanda legítima, sino una necesidad urgente ante la creciente percepción de inseguridad.No pedimos lujos ni promesas vacías; exigimos que se cumpla con lo más básico, garantizar la seguridad en nuestras calles y hogares, concluyó. EL ORBE/ Mesa de Redacción.