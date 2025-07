Pobladores del Ejido Álvaro Obregón Realizaron Bloqueo de la Carretera

——

Exigieron Justicia Para el Joven que Fue Asesinado a Machetazos

Denuncian que el Presunto Homicida fue Liberado por las Autoridades

Tapachula, Chiapas; 07 de Julio de 2025.-Unas 40 personas del ejido Álvaro Obregón se manifestaron este lunes en el Parque Central de este ejido, para exigir justicia por el asesinato de José Miguel González Orozco, joven de 20 años asesinado a machetazos el pasado sábado en el barrio Guadalupe.



La protesta, que inició a las 16:40 horas, escaló rápidamente cuando los manifestantes bloquearon la carretera Tapachula-Mazatán a las 17:00, reclamando atención inmediata por parte de la Fiscalía del Estado. Entre pancartas y consignas, la comunidad expresó su hartazgo ante la violencia e impunidad que, aseguran, han tomado control de la zona.David Casimiro Gutiérrez, vocero de la sociedad civil, denunció la liberación del presunto responsable del crimen, identificado como Marvin, originario del ejido Guachipilín, Huehuetán. Según el vocero, Marvin fue detenido brevemente, pero liberado sin explicaciones claras, lo que provocó indignación entre los pobladores.Afirmó que el asesinato de José Miguel no es un caso aislado. La comunidad ha sido blanco de múltiples agresiones algunas con machete y casos de abuso sexual, incluso contra personas mayores. Señaló que varios agresores han sido liberados bajo pretextos como supuestos trastornos mentales o mediante amenazas a las víctimas, impidiendo que las denuncias prosperen.El clima de inseguridad ha generado miedo generalizado. Los manifestantes acusan a los familiares de los agresores de intimidar a quienes se atreven a hablar o movilizarse. También sospechan que algunos de estos individuos son prófugos provenientes de otros municipios.La sociedad civil exigió la intervención de autoridades ejidales para expulsar a los responsables, y reclamó la presencia de un juez, representantes de la Fiscalía y el Presidente Municipal. Criticaron la falta de patrullaje en la zona, señalando que las unidades disponibles se destinan a la vigilancia de propiedades privadas.Finalmente, advirtieron que, si no se toman medidas concretas, la comunidad podría actuar por su cuenta. «Si los sueltan otra vez, la gente no se va a quedar callada», sentenció. EL ORBE/ Mesa de Redacción