Portal del SAT no Está Funcionando al Cien por Ciento: Contadores

*Dificulta la Realización de Trámites.

Tapachula, Chiapas; 7 de Julio del 2025.- El portal del Sistema de Administración Tributaria lamentablemente sigue presentando fallas, lo cual está provocando afectaciones económicas para los contribuyentes, dio a conocer en entrevista Fidel Moreno De los Santos, contador público certificado en fiscal, socio director de AFJ Consultores.

Destacó que el tema es complicado, ya que el sistema digital de la dependencia en mención a través del cual se deberían realizar diferentes trámites presenta fallas, no funciona al 100%.

“Podría funcionar en algunas aplicaciones, en algunos trámites, pero realmente cuando necesitamos a veces pagar los impuestos, la plataforma está mal, para mandar facturas está mal, o que está en mantenimiento, no funciona, o sea, sí creemos que le falta mucho, hay muchos detalles”, comentó.

Reconoció que esta situación sí repercute en las finanzas del contribuyente, porque si el contribuyente no paga los impuestos, pues le llegan recargos por actualizaciones.

“Ahí el contribuyente a veces quiere darse de alta en una obligación, no puede, darse de baja o modificarla, no puede. Sacar su constancia de situación fiscal, no te la da, hay veces que pasan días, semanas y no la proporciona”, remarcó.

Quienes se dedican a la contaduría esperaban que ya se estabilizará, subrayó, pero no, al contrario, empezó a ponerse más lenta la página, no funciona.

De igual forma -dijo- que es risible, y preocupante, que en el portal del SAT están enviándole y enviando lo que quieren mandar, como cumplimiento fiscal y no se puede, pero a la media hora reciben en su buzón tributario que ya deben esa obligación fiscal. ¿Y cómo? si no la puedes cumplir. “Te dicen, te requerimos, detectamos que no has cumplido con esta obligación fiscal, pero queremos y no podemos, pero cómo ellos sí pueden emitirla, o sea, que es una gran preocupación”, explicó.

Agregó que cuando hay requerimiento y como contribuyente no puedes cumplir se está hablando de multas,por lo que están llegando de 19 mil Pesos en adelante, por lo que están pidiendo el apoyo de la autoridad, que es la que tiene la pauta para que pueda apoyar a los contribuyentes a cumplir en tiempo y forma. EL ORBE/ JC