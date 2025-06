No Podemos Bajar la Guardia en Torno al Fenómeno Migratorio: Amalia Toriello

*Actualmente el Flujo de Indocumentados Está Controlado.

Tapachula, Chiapas 8 de Junio del 2025.- En este momento los flujos migratorios se podrían calificar como “controlados” en la frontera sur de México, debido a las políticas del gobierno de los Estados Unidos, de no permitir el ingreso de extranjeros a su territorio. Sin embargo, no se puede bajar la guardia en torno al tema, porque no se sabe en qué momento se podrían incrementar la movilidad de personas hacia territorio mexicano.

Lo anterior se desprende de la entrevista con la Secretaria de la Frontera Sur del Estado de Chiapas, María Amalia Toriello Elorza, quien consideró que como autoridades en territorio nacional, no pueden bajar la guardia.



“Sabemos que no es un asunto que estas personas hayan dejado de migrar porque en sus países tengan ya las condiciones deseadas para poder vivir, sino más bien porque no pueden llegar al destino final que es los Estados Unidos. Entonces, no sabemos en qué momento se puede detonar nuevamente la cantidad de migrantes que se tuvieron en el año 2023, 2024, pero ahorita está controlado”, expuso.Toriello Elorza apuntó que Tapachula tiene presente a todas las organizaciones internacionales, así como al Instituto Nacional de Migración, tiene la COMAR, la Sedena que se encarga de las aduanas, la Marina, la SEMAR, que se encarga de todo lo que es el Corredor Interoceánico. En donde todo por el momento está controlado, pero insistió en que no se puede cantar victoria, y no se puede pensar que está resuelto el tema.Consideró que el ingreso de migrantes a territorio mexicano por esta frontera sur de México, se redujo hasta un 80%.La funcionaria también recordó que recientemente el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, etiqueto a algunos ciudadanos de varios países, para no permitirles el acceso. Como es el caso de los cubanos y venezolanos. Y obviamente esta situación tendrá una repercusión para nuestro país.Sobre todo, porque los gobiernos de los países antes mencionados, no permiten el regreso de sus connacionales. Por lo que con el gobierno federal se está trabajando con programas para reinsertar a estas personas al ámbito laboral, porque la mayoría se quedará de tres a seis meses o más en nuestro país.Ante ese escenario -dijo- el INM esta brindando un permiso temporal, y el Gobernador, Eduardo Ramírez impulsó un programa temporal que se llamó “Movilidad es Transformación” el cual duro tres meses. Y fue un programa piloto con grandes resultados, aplaudido por organismos internacional. Así como ha sido copiado por otros países.“En este programa piloto tomamos datos de todos y cada una de estas personas que trabajó con nosotros, y la mayor parte de ellos son, licenciados en algo o médicos o enfermeras, especialistas en terapia intensiva. O sea, que realmente pueden aportar muchísimo para nuestra región, si es que deciden quedarse acá. Pero para eso se tiene que hacer legalmente y eso es lo que estamos trabajando a través de la frontera sur”, concluyó. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.