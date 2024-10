Incrementan Tarifas al Transporte Público de Chiapas

* A PARTIR DE AYER, EN LAS RUTAS URBANAS LOS COLECTIVOS YA COBRAN 10 PESOS A LOS USUARIOS. REPRESENTA UN DURO GOLPE A LA ECONOMÍA FAMILIAR.

Tapachula, Chiapas 27 de Junio del 2024.- Como balde de agua fría cayó la noticia a los usuarios del transporte público que a partir del 26 de Junio, se incrementa el costo del pasaje en las rutas urbanas. Lo cual representa un duro golpe a la economía familiar, que tiene la necesidad de utilizar este servicio de manera diaria.

Lo anterior fue dado a conocer a través del Periódico Oficial, órgano oficial de difusión del Estado, mediante la publicación No. 5418-A-2024, que establece el acuerdo por el que se autoriza la modificación de las tarifas existentes en las diferentes modalidades del Servicio Público de Transporte del Estado de Chiapas.

Por eso a partir de este 26 de junio, queda autorizado el cobro de diez pesos a los usuarios. En dicho acuerdo, también se establece que discapacitados y adultos mayores pagaran cinco pesos. Mientras que los menores de tres años no pagan pasaje.

En Tapachula, las rutas de colectivos que corren en la zona urbana para cubrir el servicio en diferentes colonias hacia el centro de la ciudad, desde este Jueves, ya empezaron a hacer efectivo el incremento al pasaje, “cobrando diez pesos a los usuarios”, quienes anteriormente pagaban “8 pesos”, generando descontento social.

La medida según los concesionarios del transporte público vendría a mejorar el servicio colectivo, además de que permitirá cubrir sus gastos de operación.

En contra parte, padres de familia, estudiantes, así como público usuario en general lamentó esta noticia, ya que representa un duro golpe a la economía de las familias.

Sobre todo, para quienes tienen la necesidad de usar este servicio de manera diaria, en donde incluso hay personas que utilizan doble transporte para llegar a su destino.

De igual forma en la perla del Soconusco, constantemente hay denuncias del pésimo servicio colectivo que existe en esta ciudad, en donde muchas unidades son verdaderas chatarras andantes, además de que es un servicio caro, es muy inseguro.

Los colectivos en su modalidad de taxis y combis frecuentemente se ven involucrados en accidentes automovilísticos, en donde los concesionarios de los colectivos no se hacen responsables de los daños a los usuarios.

Al contactar a los concesionarios de diferentes organizaciones de transportistas vía telefónica, no quisieron dar su opinión al respecto. Solo se limitaron en decir que supuestamente esperarían tener reunión en próximos días para analizar el tema. EL ORBE/Ernesto L. Quinteros.