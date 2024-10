Trump y Biden se Enfrentaron en Primer Debate Presidencial en EU

* Lanzan Críticas Sobre Economía, Inmigración y Aborto.

El primer debate presidencial de la actual contienda electoral en Estados Unidos se produjo en la noche del jueves en Atlanta, Georgia, donde el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump se reencontraron por primera vez en cuatro años para intentar convencer a los votantes sobre las razones por las cuales cada uno debe volver a la Casa Blanca.

Los temas debatidos de cara a las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre fueron desde la economía, la inmigración y el aborto hasta el asalto al Capitolio, las guerras en curso y las edades de ambos candidatos. Incluso, hubo un momento en que discutieron sobre las habilidades de ambos en el juego de golf.

Con Biden a la derecha y Trump a la izquierda de la pantalla, el debate presidencial de CNN comenzó con uno de los temas principales en la mente de los votantes: la economía.

El actual presidente fue cuestionado sobre la inflación y el alto costo de los alimentos o la vivienda. Biden defendió su gestión asegurando que al llegar a la presidencia “la economía estaba en caída libre” y su administración “trató de arreglar las cosas”. El mandatario resaltó sus esfuerzos para reducir el precio de los medicamentos y los suministros esenciales.

Trump, por su parte, comenzó diciendo que bajo su mandato EEUU tenía “la mejor economía en la historia del país». Nunca nos había ido tan bien”. Además, tomó su tiempo para asegurar que en la administración Biden solo se crearon “empleos para inmigrantes ilegales”.

Biden defendió su gestión asegurando que el Congreso se ha “negado” a actuar sobre su propuesta de legislación bipartita. El actual presidente criticó contra Trump por su política de separar menores de sus padres en la frontera y resaltó que durante las últimas semanas, el número de cruces irregulares ha mermado 40 %.

Trump, por su lado, aseguró que en su administración “teníamos la frontera más segura del mundo. Y él (Biden) decidió abrirla”. El expresidente reiteró alegaciones sobre la entrada de “terroristas” al país a través de la frontera suroeste.

“Todo lo que dice son mentiras”, dijo Biden en respuesta. Mientras Trump aseguró que quienes están cruzando la frontera “están matando a nuestros ciudadanos”.

El debate continuó con la conversación sobre la revocación del aborto como derecho constitucional tras la derogación de Roe vs. Wade por parte de la Corte Suprema. Trump reiteró su posición de que los estados deben decidir las medidas sobre el aborto.

“Yo creo en las excepciones. Algunas personas no. Pero yo creo en las excepciones por violación, incesto y la vida de la madre”, apuntó Trump al agregar que la revocación del derecho como aborto fue una “cosa grandiosa”.

Biden, por su parte, respondió asegurando que lo que hizo Trump fue un “asunto terrible”. El actual presidente mostró su apoyo al acceso generalizado del aborto. “Si soy reelegido, restauraré Roe vs. Wade”, agregó

El cuarto tema de debate los llevó a exponer sus puntos de vista sobre las guerras internacionales en las que Estados Unidos ha tenido un papel fundamental. Primero, sobre el conflicto en Ucrania, el expresidente Trump aseguró que de haber sido presidente “nunca hubiera permitido la invasión” de Rusia.

“No hizo nada para detenerlo”, agregó refiriéndose a Biden, quien respondió asegurando que Trump es el hombre que permitiría a Putin “hacer lo que quisiera”.

Trump agregó una crítica sobre el dinero que EEUU ha enviado a Ucrania para defender su territorio. “Estamos gastando en esta guerra lo que no deberíamos estar gastando. Yo resolveré esta guerra entre (Vladimir) Putin y (Volodymyr) Zelenskyy como presidente electo antes de tomar la posición”.

Al ser cuestionado por su responsabilidad en el asalto al Capitolio de EEUU el 6 de enero de 2021, Trump negó haber incitado a la multitud a los actos que desencadenaron en la insurrección. “Yo dije que lo hicieran de manera pacífica y patriótica”, agregó Trump.