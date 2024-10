Por Segunda vez, Banxico Deja su Tasa sin Cambios

* La Mantiene en 11%.

Ciudad de México; 27 de Junio.- El Banco de México (Banxico) decidió mantener sin cambios su tasa de referencia, en 11%, manteniendo su política monetaria restrictiva y posponiendo por segunda ocasión la posibilidad de seguir reduciendo el costo del dinero, luego de que en marzo pasado la recortó en 25 puntos base.

Si bien el mercado ya esperaba este mensaje, sorprendió que la decisión no fue unánime, con cuatro miembros de la Junta de Gobierno a favor de mantener los tipos sin cambios, y uno en contra, Omar Mejía Castelazo.

La decisión del banco central mexicano se dio luego de que el pasado lunes el Inegi informó que la inflación general anual repuntó de 4.59% en la segunda mitad de mayo a 4.78% en la primera quincena de este mes, nivel superior al que esperaba el consenso del mercado.

En el comunicado del banco central se reflejó una preocupación por la depreciación de la moneda nacional, ya que esta influye al alza en el pronóstico de inflación.

Ante ello, la Junta de Gobierno destacó que valorará el panorama inflacionario, así como la información disponible, antes de realizar futuros ajustes a la tasa de referencia.

Las autoridades monetarias afirmaron en su comunicado que el balance de riesgos para la inflación se mantiene sesgado al alza.

Por otro lado, hicieron énfasis en la mejoría de los mercados nacionales y la debilidad de la actividad económica que se ha visto desde finales del año pasado.

La Junta de Gobierno de Banxico advirtió que las expectativas de inflación general para el cierre de 2024 exhibieron un ajuste al alza. Así, se sigue esperando que la inflación general converja a la meta de 3% en el cuarto trimestre de 2025.

Sin embargo, advirtieron que estas previsiones están sujetas a riesgos. Al alza, en caso de la persistencia de la inflación subyacente (la parte más dura del alza de precios), de una mayor depreciación cambiaria, mayores presiones de costos, afectaciones climáticas y escalamiento de conflictos geopolíticos.

A la baja, con una actividad económica menor a la anticipada, un menor traspaso de algunas presiones de costos y si el efecto de la depreciación cambiaria sobre la inflación es menor al anticipado.

Especialistas de Monex anticipan que Banxico realice una pausa adicional en su reunión de agosto y reanude el ciclo de disminuciones a la tasa de referencia en septiembre y diciembre, a la espera de mayor certidumbre sobre la convergencia de la inflación a su meta.

Un menor ritmo de crecimiento económico restará presión en los precios en el segundo semestre. No obstante, la inflación en la primera mitad de junio no evolucionó favorablemente; además, su panorama se ha vuelto más incierto y enfrenta más retos, como la depreciación cambiaria, advirtió Alejando Saldaña, economista en jefe de grupo financiero Ve por Más.

Asimismo, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos recientemente pronosticó un menor número de recortes al objetivo de los fondos federales para este año. Todo ello limita el margen de maniobra del Banco de México en los próximos meses, destacó Saldaña. Sun