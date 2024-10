Sheinbaum Defiende Soberanía de México Ante Dichos de Trump

“No Somos Subordinados de Estados Unidos”, Afirma.

San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 20 de julio de 2024.- La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que actualmente, gracias a los logros del Presidente Andrés Manuel López Obrador, México se convirtió en el primer socio comercial de los Estados Unidos y por primera vez, se negocia en condiciones de igualdad entre las dos naciones, por lo que el objetivo es continuar dicha relación.

“Nos convertimos en el principal socio comercial de los Estados Unidos y en una relación de igualdad, por primera vez, se negocia en condiciones de igualdad, no de subordinación con los Estados Unidos porque somos iguales, somos un país soberano, un país autónomo y negociamos en igualdad de circunstancias”, aseguró durante una gira conjunta con el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, por San Luis Potosí, en la que se realizó un balance económico sobre desarrollo industrial y el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

Sheinbaum destacó que además, durante su administración, se seguirá defendiendo a las mexicanas y mexicanos que viven en los Estados Unidos.

“Además de ayudarnos a sostener la economía de México, son fundamentales para la economía de los Estados Unidos. Nuestros hermanos y hermanas mexicanos que viven allá, como dice el Presidente: ‘Son héroes y heroínas de nuestra patria’. Y siempre los vamos a defender. Ahora, esta forma de gobernar, este modelo, incluso, ha disminuido la migración hacia los Estados Unidos”, agregó.

La virtual Presidenta electa refrendó su compromiso para dar continuidad a la Cuarta Transformación bajo los principios del Humanismo Mexicano, con el objetivo de preservar la dignidad que López Obrador trajo al pueblo de México.

“Yo digo hoy que el Presidente López Obrador le ha devuelto la dignidad a nuestra República, al pueblo de México, y ya no hay marcha atrás, este 2 de junio, el pueblo decidió continuar con la Cuarta Transformación y vamos a continuar dándole dignidad a nuestro pueblo y a nuestra patria”, anunció.

En este sentido, como parte de los proyectos del segundo piso de la Transformación, la virtual Presidenta electa informó que construirá una línea de tren de pasajeros para conectar a San Luis Potosí con la Ciudad de México, para garantizar el bienestar, el desarrollo económico y conectividad.

“Ahora el presidente López Obrador ha construido más de mil 500 kilómetros de trenes de pasajeros en el sureste y no vamos a parar, vamos a traer el tren México-San Luis Potosí-Nuevo Laredo”, informó.

Finalmente, Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo realizado por Andrés Manuel López Obrador en esta primera etapa de la Transformación y lo consideró el mejor Presidente que ha tenido México, después de que logró disminuir la pobreza, las desigualdades y hoy las y los mexicanos viven mejor. Boletín Oficial