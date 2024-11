Claudia Sheinbaum Presenta a Tres Nuevos Integrantes de su Gabinete

Suman a Arturo Zaldívar, Leticia Ramírez Y Carlos Torres.

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, presentó ayer jueves 1 de agosto a más integrantes de su gabinete ampliado en su casa de transición de Iztapalapa.

*Arturo Zaldívar:Coordinador de Política y Gobierno en Presidencia.

*Leticia Ramírez Amaya:Coordinadora de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social.

*Carlos Torres: actual secretario Técnico, se quedará en Presidencia.

Detalló que el Ministro en retiro dará seguimiento a las iniciativas constitucionales. Destacó que busca recuperar algunas áreas de la Presidencia.

Arturo Zaldívar va por Reforma Judicial.

Arturo Zaldívar aseguró que estará en coordinación con los miembros del gabinete, y que le dará seguimiento al proyecto de reformas, principalmente al Poder Judicial.

«La Presidenta me ha instruido para que me coordine con el jefe de la Oficina de la Presidencia, con la Secretaria de Gobernación, y con la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, quienes entrarán a ejercer sus cargos el primero de octubre para dar seguimiento a todo el proyecto de reformas constitucionales de la próxima administración.

De manera muy particular, la reforma al Poder Judicial que requiere unainstrumentación, un seguimiento muy intenso, también para las iniciativas que ya están presentadas, pero de manera muy destacadas las que se van a ir presentando una vez que la Presidenta tome protesta», dijo.

«Trabajaré con tesón, con lealtad a México, con lealtad a la Presidencia, en coordinación con mis compañeras y compañeros, y estoy seguro de que podremos dar resultados que sean palpables y medibles en la vida de las democracias», expresó.

Leticia Ramírez Agradece Oportunidad de Seguir en la Administración.

Leticia Ramírez, actual titular de la Secretaría de Educación (SEP), agradeció a Sheinbaum la oportunidad de seguir en la administración pública, y destacó que el momento actual el cuál calificó que es «una revolución histórica y pacífica».

«Mi función será trabajar en equipo, coordinarme con el jefe de la Oficina, con la Presidencia, con el secretario técnico. ¿Para qué? Para dar seguimiento y cumplimiento a los compromisos presidenciales, apoyar a la presidenta en todos los temas que tengan que ver con el funcionamiento de ayudantía logística y sobre todo el contacto con el pueblo la atención a los ciudadanos», indicó.

«Ser parte del equipo de la próxima Presidenta de México, la primera mujer Presidenta de la República es un gran compromiso el cual asumo con alegría y convicción para poner siempre por delante el bienestar del pueblo.

“Permítame en estos momentos dar también las gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a lo largo de casi 30 años me ha enseñado que cuando se trabaja por el bien del pueblo ninguna tarea es imposible, gracias maestro, gracias Presidente, es un honor estar con Obrador y será un honor estar con Claudia hoy y servir a México», expresó. Sun