No Sirven Cámaras del C5 en Tapachula: Empresarios

*La Ciudadanía a Merced de la Delincuencia.

Tapachula, Chiapas; 1 de Agosto de 2024.- Las cámaras de vigilancia que se instalaron, especialmente en el centro de la Ciudad y en algunos espacios concurridos o de mucho tránsito vehicular, están sin funcionar dejando a merced de la delincuencia a la ciudadanía tapachulteca.

En entrevista con rotativo EL ORBE, así lo dio a conocer el empresario Aníbal Enrique Núñez Mejía, secretario de la organización Procentro, quien aseguró que, desde hace año y medio, aproximadamente, quedaron sin efecto esos equipos y debido a ello se incrementaron los robos en el centro de la Ciudad.

La explicación que dio es sencilla: si los delincuentes se dan cuenta que a través de esas cámaras los están viendo, es difícil que cometan sus fechorías, pero si nadie los ve porque las cámaras ya no funcionan, entonces sí, están prestos para cometer toda clase de asaltos y robos.



Dichas cámaras, dijo, fueron instaladas y quedaron al servicio de la Dirección Estatal de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5), responsable de la captación de información integral para el despacho en auxilios y emergencias de Seguridad Pública, Urgencias Médicas, Protección Civil y Servicios Municipales, mediante un centro de monitoreo y video vigilancia.Sin embargo, algo ha de haber sucedido porque el caso es que la mayoría de esas cámaras ya no funcionan, haciendo casi nulo este servicio de vigilancia y, según, de prevención, dejando desprotegida a la ciudadanía en general.Apuntó que en agosto del 2020 el Gobierno del Estado de Chiapas realizó la inauguración del C5 “Escudo Urbano” en Tapachula’ que pasó de 112 a 632 cámaras de videovigilancia, en ese momento representó un incremento de más del 500%.Sin embargo, lo que serviría para dar mayor eficacia, seguridad y estabilidad a la ciudadanía, actualmente, la mayoría de esas cámaras no funcionan. En algunos postes ya no están, y en otros permanecen sin movimiento; es decir, nadie las opera. EL ORBE/Nelson Bautista