Urge Reordenar el Comercio Informal en el Centro de Tapachula: Empresarios

Tapachula, Chiapas 9 de Agosto de 2024.- El problema de la venta ambulante, al menos en el centro de la ciudad de Tapachula, por más esfuerzos que se hacen, no se logra erradicar, sino al contrario, cada día crece en detrimento del comercio establecido.

Celestino González, administrador de una tienda de venta de equipos de línea blanca, así lo dio a conocer, al tiempo de subrayar que la población en general también se ve afectada porque no tiene dónde estacionar sus vehículos, o dónde caminar.

En entrevista con el rotativo El Orbe, señaló que aparte, este tipo de movimientos comerciales solo sirven para evadir impuestos, ya que no hay ningún control de parte de una autoridad tributaria, precisamente, porque se trata de venta ambulante.

Asimismo, añadió que, para el comercio establecido, el que paga impuestos, renta, luz, agua y salarios de empleados, la venta ambulante es una competencia totalmente desleal, porque los productos que venden en la calle son de dudosa calidad y sin garantía alguna.

El entrevistado aceptó que en otras administraciones municipales el Ayuntamiento ha mandado a todos estos ambulantes a las instalaciones de los diversos mercados, pero solo duran unos días, porque al poco tiempo ya están de nuevo en las principales calles del primer cuadro de la ciudad.



Finalmente, comentó que el gran afectado por la venta ambulante es el público consumidor, porque no puede transitar por las banquetas del centro de la ciudad, debido a que todas están ocupadas por la venta callejera, por lo que se tiene que bajar a la calle con el riesgo de ser atropellado por algún vehículo. EL ORBE/Nelson BautistaServidores Públicos Golpean a unCivil: Testigos Graban el Incidente.Tapachula, Chiapas; 9 de Agosto de 2024.- En un acto alarmante ocurrido hoy en Tapachula, servidores públicos fueron captados en video golpeando a un civil. El incidente se registró en plena vía pública, donde un grupo de personas presentes en el lugar se convirtieron en testigos directos del hecho.Una mujer que grababa con su teléfono móvil intentó documentar la agresión, pero fue rápidamente confrontada por los agresores. Los servidores públicos intentaron impedir que la mujer guardara las pruebas, intentando sujetar su teléfono y, finalmente, la obligaron a retirarse del lugar.La situación generó una fuerte indignación entre los presentes, quienes expresaron su preocupación por el abuso de autoridad exhibido. Hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial por parte de las autoridades locales sobre el incidente.El video y las fotos del evento ya circulan en redes sociales generando un amplio debate y exigencias de justicia por parte de la comunidad. Se espera que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos.EL ORBE/ Carlos Montes