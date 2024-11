Claudia Sheinbaum Será una Gran Presidenta: REC

Rutilio Escandón reconoció a Sheinbaum como una Mujer Preparada y Científica Humanista, quien garantiza la continuidad de la Cuarta Transformación.

*EL GOBERNADOR ASISTIÓ A LA ENTREGA DE CONSTANCIA QUE ACREDITA A CLAUDIA SHEINBAUM PARDO COMO PRESIDENTA ELECTA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas asistió a la sesión solemne en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde se llevó a cabo la entrega de la constancia que acredita a Claudia Sheinbaum Pardo como Presidenta Electa de los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto, el mandatario chiapaneco reconoció a Claudia Sheinbaum como una mujer talentosa y con gran preparación profesional, una científica humanista y digna portadora de la estafeta de la continuidad de la Cuarta Transformación de México, ya que, dijo, entiende los desafíos del país porque siempre ha trabajado a favor de las causas más sensibles del pueblo.

“Es un día histórico para México porque, después de 200 años, una mujer que cuenta con una gran legitimidad, al ser la candidata más votada, encabezará la Presidencia de la República; esto reafirma el respaldo y confianza que el pueblo le ha conferido para continuar con lo que se inició hace casi seis años bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador: la construcción de un México con igualdad, bienestar, justicia, progreso y crecimiento para todas y todos”, expresó.

Destacó que la presidente electa, Claudia Sheinbaum, le dará seguimiento y fortalecerá los megaproyectos del Tren Maya, el Transístmico, la Refinería Dos Bocas, entre otras obras en beneficio del sur-sureste, así como los Programas para el Bienestar que favorecen a estudiantes, mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad, así como los dirigidos a los sectores productivos.

Posteriormente, al acompañarla en la celebración de este acto histórico, que se realizó en el Teatro Metropolitan, de la Ciudad de México, Escandón Cadenas enalteció a Sheinbaum Pardo como una gran compañera del presidente Andrés Manuel López Obrador, al no claudicar en la lucha para acabar con la injusticia y la discriminación, y consolidar un régimen político humanista que antepone la atención de los sectores más desfavorecidos.



En su mensaje al pueblo de México, Sheinbaum Pardo subrayó que este documento patentiza la decisión y el deseo del pueblo de México de que se siga un gobierno honesto, humano y de resultados, con amor a la patria. Por ello, reiteró su compromiso de construir el segundo piso de la transformación de México, para que las y los mexicanos continúen viviendo en un país con justicia, libertad y bienestar."La verdadera razón de este triunfo es que se tuvo una jornada transparente y que la mayoría del pueblo está contento y quiere que continúe la Cuarta Transformación; no quiere que regresen aquellos gobiernos neoliberales al servicio de unos cuantos, o la prepotencia, ni que regresen la corrupción ni los privilegios; la mayoría de la gente votó porque siga un gobierno honesto, de resultados, con amor a la patria y con amor al pueblo", expresó.Enfatizó que, a partir del 1 de octubre de 2024, México vivirá un nuevo periodo de la transformación, en el que se cumple anhelo de las mujeres de encabezar esta lucha por un país justo, solidario y soberano, donde todas y todos tengan sus derechos garantizados, con la responsabilidad política y moral de seguir fortaleciendo la economía nacional y el bienestar del pueblo, manteniendo los principios y causas del movimiento de que, por el bien de todos, primero los pobres."A las mujeres de la historia y heroínas anónimas, no solo les digo: ¡llegamos juntas!, sino gracias por abrir brecha y, en algunos casos, incluso sacrificar su propia vida para que pudiera suceder este momento. A ustedes, predecesoras y contemporáneas, les digo: sin ustedes, sin su lucha pública o privada, silenciosa o en voz alta, este momento no hubiera sido posible. ¡Gracias!", enfatizó.Finalmente, la próxima presidenta de México destacó algunos de los cien compromisos de su gobierno, haciendo hincapié en los relacionados a nuevos beneficios de los Programas para el Bienestar, el apoyo a las mujeres, y a seguir construyendo la paz y la justicia, sobre todo a los pueblos originarios y afromexicanos; así como el fortalecimiento a la Guardia Nacional, de un nuevo sistema educativo y de salud pública, apoyo de vivienda popular, entre otros.