Rutilio Escandón Rinde su 6º Informe de Gobierno

El Mandatario Estatal destacó los resultados alcanzados a favor del pueblo chiapaneco, entre los que afirmó que la reducción del 10.63 % de la pobreza en Chiapas es la mejor obra de su

*EL GOBERNADOR DESGLOSÓ LOS CINCO EJES DE SU ADMINISTRACIÓN QUE SON GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO, BIENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD, Y BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

Al rendir su Sexto Informe de Gobierno, el último como titular del Poder Ejecutivo del Estado, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas expresó que han sido seis años de retos y logros, sin embargo, el trabajo incansable para mejorar las condiciones de vida del pueblo de Chiapas, ha hecho que hoy la entidad sea un referente de crecimiento económico y de abatimiento de la pobreza a nivel nacional.

En la sede del Poder Legislativo, acompañado del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, representante personal del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el mandatario emitió un mensaje y resaltó que su mandato se enfocó en los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, mismos que históricamente habían sido olvidados y hoy son los protagonistas de este régimen diferente.

“Con la suma de estrategias y programas del Gobierno Federal y Estatal, de acuerdo con la medición del Coneval, en este sexenio 2018-2024, en Chiapas logramos una mejora muy significativa, el indicador en situación de pobreza disminuyó 10.63 por ciento, siendo la reducción más alta a nivel nacional. Este resultado es la mejor obra de mi gobierno, me siento muy orgulloso y puedo decir: Misión cumplida”, apuntó.

De esta forma, cumpliendo a lo establecido por los artículos 46 y 59, fracción XVIII de la Constitución Política de Chiapas, entregó su Sexto Informe de Gobierno a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Sonia Catalina Álvarez, y presentó ante la LXVIII Legislatura y para conocimiento del pueblo chiapaneco, los resultados alcanzados a seis años de esta administración, para atender el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.



1 de 5

Eje 1. Gobierno Eficaz y HonestoEl gobernador Rutilio Escandón celebró el segundo aniversario de pacificación entre los pueblos hermanos de Chenalhó y Aldama, quienes, aseguró, ahora viven con tranquilidad, en armonía y en paz, tras solucionar la disputa por la posesión de la tierra que duró casi 50 años.Igualmente, destacó la labor de la Unidad de Apoyo de Rescate Aéreo, que en seis años realizó 4 mil 366 operaciones con 6 mil 829 horas de vuelo, dejando entrever que, aunque el número de vuelos es mayor a cualquier otro gobierno de Chiapas, la diferencia es que “ahora los helicópteros y aviones sí están al servicio del pueblo”.Hizo hincapié en los logros alcanzados en la Escuela Nacional de Protección Civil, Campus Universitario Chiapas, al ampliar su oferta educativa y la matrícula escolar, pasando de 183 estudiantes en 2019 a 4 mil 21 en el 2024, lo que representa un incremento de más del 2000 mil por ciento. En seis años suman 8 mil 708 egresados.Conforme a la política de austeridad republicana, el jefe del Ejecutivo estatal destacó la instalación de Kioscos Electrónicos y la plataforma CoDi®? (Cobro Digital), logrando eficientar el servicio hacendario y obtener ingresos estatales por más de 42 mil 141 millones de pesos, que supera en un 12.29 por ciento a lo recaudado en el periodo 2013-2018.En un acto de justicia social, se finiquitaron juicios mercantiles y laborales por más de 800 millones de pesos; se saldó la deuda de más de 18 mil millones al sector salud y se pagaron 3 mil 400 millones de pesos por concepto de adeudos ordinarios de años anteriores, sueldos, aguinaldo y otras prestaciones a maestros interinos y administrativos.De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Chiapas se mantiene en segundo lugar como la entidad con menor tasa de incidencia delictiva y de delitos de alto impacto, con una disminución del 45 por ciento en delitos generales, así como un 59 por ciento menos en delitos de alto impacto. Por ello, en la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2023, el estado mantiene los registros por debajo de la media nacional, en seguridad.Por otra parte, resaltó los más de 2 mil 301 millones de pesos destinados para la adquisición de 106 mil 525 kits de uniformes para seguridad pública, prendas de protección y tabletas electrónicas; así como 543 patrullas, 156 camionetas tipo pick up y 361 motopatrullas. Además, la instalación de 2 mil 675 cámaras de videovigilancia de alta definición, con una inversión superior a mil 48 millones de pesos, pasando de 472 cámaras instaladas en 2018 a 3 mil 147 en 2024.Respecto a los Certificados Únicos Policiales (CUP), en seis años suman 10 mil 776 personas certificadas de Seguridad Pública, lo que representa el 79 por ciento de avance, en comparación al 2018 que solamente tenía certificado el 15 por ciento de los elementos. “Todavía nos falta un tiempo, así que vamos por el cien por ciento”.En otro tenor, Escandón Cadenas destacó los 147 operativos para la recuperación de 45 mil 896.9 hectáreas que estaban invadidas, de las cuales 24 mil 512 pertenecen a Áreas Naturales Protegidas y 21 mil 384.9 a particulares. Gracias a estas acciones, puntualizó, en Chiapas no se tiene al día de hoy ni siquiera un metro de tierras invadidas.Eje 2. Bienestar SocialPrecisó que, en estos seis años, se invirtieron más de 16 mil 402 millones de pesos en obras de infraestructura educativa, caminos, calles y carreteras, así como desarrollo deportivo, cultural e histórico, en beneficio de los pueblos indígenas de Chiapas. Mediante el Programa “Barriguita llena, corazón contento de regreso a casa”, se entregaron mil 186 millones 911 mil 789 apoyos alimentarios con una inversión de más de 5 mil 210 millones de pesos.Asimismo, se invirtieron 370.7 millones de pesos para lograr la inclusión social a favor de las personas con discapacidad; y respecto a la atención integral a las mujeres, con el proyecto Microcréditos Semillas de Autonomía, en seis años suman 10 mil 690 microcréditos otorgados, con una inversión superior a 36 millones de pesos.Explicó que, con el propósito de brindar un servicio médico de calidad, se realizaron 606 acciones en la infraestructura física en unidades médicas de primer y segundo nivel, con una inversión de más de mil 420 millones de pesos; se reconvirtieron 890 hospitales, clínicas, centros de salud y casas maternales; y se instalaron 16 Clínicas para la Atención de Parto Humanizado con una inversión de más de 382.7 millones de pesos.Se dotó de equipamiento a 456 unidades de salud con una inversión superior a mil 292 millones de pesos; se distribuyeron 126.2 millones de medicamentos; se fortaleció la Red de Frío con un Almacén Estatal, dos centros de vacunología y ocho almacenes distritales, con una inversión superior a 119 millones de pesos; y se cuenta con 10 Convoyes de la Salud para acercar los servicios y atención médica a la gente que más lo necesita.Como parte de las acciones para refrendar el respaldo a las juventudes chiapanecas, en seis años se otorgaron 88 Premios Estatales de la Juventud; se impulsó el deporte a través de acciones de infraestructura, equipamiento e incentivos, lo que permitió que se obtuvieran 27 preseas de oro en los Nacionales Conade 2024, siendo este el mejor resultado en los últimos 14 años de la historia deportiva de Chiapas.En este marco, felicitó a las chiapanecas Aremi Fuentes y Alejandra Estudillo, por representar a México en los Juegos Olímpicos de 2021 y 2024, respectivamente, así como al paratleta Luis Mario Nájera, primer chiapaneco en participar en los Juegos Paralímpicos.Eje 3. Educación, Ciencia y CulturaEn este marco, el gobernador informó que, con el fin de disminuir la deserción escolar, en este sexenio se destinó una inversión estatal superior a 127.8 millones de pesos, para alfabetizar a 42 mil 737 jóvenes y adultos, así como 215.7 millones en becas para alumnos de escasos recursos económicos. En conjunto con la Federación, se destinó más de 9 mil millones de pesos en becas para estudiantes de primaria y secundaria.A su vez, detalló, se otorgaron 117 mil 543 apoyos consistentes en pantallas, tabletas electrónicas, uniformes, útiles escolares y kits visuales, con una inversión de 128.8 millones de pesos, a más de un millón 560 mil alumnas y alumnos de educación básica. Con ello, en promedio cuatro de cada 10 niñas y niños chiapanecos podrán continuar con sus estudios.En infraestructura educativa, Rutilio Escandón destacó la construcción de 4 mil 370 espacios, de los cuales 2 mil 451 son aulas, 62 laboratorios, 25 talleres y mil 832 anexos; y la rehabilitación de 3 mil 462 espacios, en beneficio de 560 mil 165 estudiantes. Gracias a esto, se mejoraron significativamente los indicadores, pasando del 13.81 por ciento en 2018 al 5.57 en 2024, lo que representa una reducción de 8.24 puntos porcentuales, rebasando la meta propuesta que era del seis por ciento.En materia de conectividad satelital, resaltó la instalación de mil 766 equipos de internet a escuelas públicas, hospitales, parques, unidades deportivas y bibliotecas, derivado de la gestión de cabinas telefónicas y estaciones base de telefonía celular de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. De esta manera, se mejoró la cobertura de usuarios de internet en 111 municipios, pasando del 41.7 por ciento al 59.9 entre 2018 y 2023.Eje 4. Desarrollo Económico y CompetitividadExplicó que con el Programa de Financiamiento Impulso NAFIN + Chiapas + Inversión, en seis años se aportaron 155 millones de pesos como fondo de garantía para más de 2 mil 285 millones de pesos en beneficio de mil 125 empresas, lo que permitió conservar 19 mil 653 empleos.A través de 304 unidades económicas se generaron 8 mil 400 empleos directos y 10 mil 070 empleos indirectos, que representan una derrama económica anual en salarios de 749.3 millones de pesos y una inversión privada de 10 mil 324 millones de pesos.Sostuvo que estas acciones han contribuido a que más chiapanecas y chiapanecos cuenten con empleos dignos. Resaltó que los datos más recientes del IMSS señalan que Chiapas registró 21 máximos históricos en generación de empleos durante esta administración.Agradeció al presidente López Obrador por poner a Chiapas como punto estratégico de los proyectos federales como el Corredor Interoceánico- Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya; aunado a la rehabilitación de la Línea K que va de Ixtepec, Oaxaca a Ciudad Hidalgo, Chiapas, obras que han detonado las actividades sociales, económicas, comerciales y turísticas.Indicó que con una inversión de 113 millones de pesos se rescató el Recinto Fiscalizado Estratégico de Puerto Chiapas, y con una inversión conjunta se consolidó el hangar de carga del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo. Apuntó que este gobierno invirtió más de 638 millones de pesos en infraestructura y equipamiento del aeropuerto, al tiempo de precisar que esto permitirá aprovechar más de 50 millones de consumidores de Centroamérica.En este periodo, se otorgaron escrituras y certificados de lote legal a 5mil 520 habitantes de 29 municipios, superando las 250 dispersadas en el sexenio pasado; se logró disminuir 6.27 por ciento la carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda, a través de 301 acciones de agua potable, alcantarillado, saneamiento y electrificación en beneficio de un millón 928 mil 157 habitantes. Actualmente, 13 mil 434 localidades cuentan con servicios básicos.Asimismo, se realizaron 149 obras hidráulicas en beneficio de un millón 296 mil 329 habitantes y una inversión superior a mil 862 millones de pesos. Se construyeron, ampliaron y rehabilitaron 45 plantas de tratamiento de aguas residuales en 28 municipios. También se benefició a 39 municipios con obras eléctricas.Destacó la inversión de más de 3 mil 256 millones de pesos en la construcción de los pasos a desnivel: Las Palmas, Gómez Maza, 11 Poniente, Serra Rojas, Doble Paso sobre Libramiento Norte Poniente y Acceso al IMSS sobre la carretera Chicoasén en Tuxtla, el Puente Atirantado de Torre Chiapas y el San Juan en Tapachula. Además de la ampliación del Libramiento Sur de Tapachula, con una inversión superior a 343 millones de pesos, mismo que próximamente será entregado.El mejoramiento integral de un millón 645 mil metros cuadrados de vialidades en 75 municipios, con una inversión superior a 3 mil 547 millones de pesos. Se instalaron 8 mil 392 luminarias en 42 municipios, se realizaron 105 acciones en 78 espacios deportivos en 65 municipios y se rehabilitaron 73 inmuebles históricos. De acuerdo con el Plan Estatal para el Reordenamiento del Transporte y el Mejoramiento de la Movilidad Urbana, se entregaron 2 mil 732 concesiones en modalidad de pasajeros tipo taxi, colectivo y carga de materiales para la construcción a granel.Se realizaron 822 acciones en materia de caminos y puentes, con una inversión de más de 13 mil millones de pesos, destacando la obra del Libramiento Sur Poniente – Ejido Hidalgo – Mazatán, que incluye un puente vehicular sobre el río Coatán; mediante la Federación se destinaron 2 mil 357 millones de pesos para construir el Puente Atirantado “La Concordia”, así como el Puente “Rizo de Oro”, que pronto será inaugurado; estas obras, dijo, benefician a más de 300 mil habitantes de 10 municipios de las regiones Frailesca y Sierra Mariscal.En materia de Telecomunicaciones, se modernizó la infraestructura y equipamiento de la Radio y Televisión pública del Estado, con una inversión de más de 124 millones de pesos.Asimismo, con el proyecto Pesca por el Bienestar, en seis años se otorgaron 290 mil subsidios a 10 mil pescadores y una inversión de 152.5 millones de pesos. Además, se entregaron 75 mil 316 apoyos económicos a pescadores con una inversión de 551.3 millones de pesos, a través del programa federal Bienpesca.Eje 5. Biodiversidad y Desarrollo SustentableComo parte de las acciones de conservación de los ecosistemas en Chiapas, en seis años se impulsaron acciones para el cuidado de la riqueza natural, como el rescate de más de 33 mil nidos y liberación de más de dos millones de crías de tortuga marina, para evitar el saqueo y depredación. Asimismo, se trataron más de 167.9 millones de metros cúbicos de aguas residuales con la operación de 14 plantas, que representa cinco veces más que lo reportado en el 2018.Luego del mensaje del gobernador, el representante personal del presidente López Obrador, Zoé Robledo, reconoció a Rutilio Escandón como el chiapaneco más obradorista que no falló a los principios de la Cuarta Transformación, porque acompañó al presidente en las buenas y en las malas durante los seis años de gobierno.Sostuvo que la encomienda de que el primer gobierno de la Cuarta Transformación en Chiapas estuviera en manos de Rutilio Escandón dio garantías al establecer un gobierno humanista, con un gasto público responsable, austero y transparente, democrático y sin represión. “La historia demuestra que estuvo en manos de gobiernos que pusieron la fuerza del Estado en contra de la gente, y Rutilio Escandón jamás tuvo esa tentación”.Subrayó que Chiapas fue una prioridad en seis años, muestra de ello es que se invirtió más de 175 mil millones de pesos en los diversos Programas de Bienestar, en beneficio de 2 millones 77 mil personas; aunado a obras como el Tren Maya, Transístmico y otros proyectos de infraestructura que permitieron a Chiapas crecer 18 por ciento en generación de empleos, cifra que lo posiciona por encima de la media nacional que es de 11 por ciento.