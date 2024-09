Sin Agua Tapachula por Problema en la Red de Distribución

*TRABAJADORES DEL COAPATAP AFIRMARON QUE LA INFRAESTRUCTURA ESTÁ DETERIORADA ANTE LA FALTA DE MANTENIMIENTO; DURO PAQUETE LE DEJAN A YAMIL MELGAR.

Tapachula, Chiapas; 24 de Septiembre del 2024.- La crisis por falta de agua se puede complicar en la Ciudad de Tapachula, ya que la red de distribución y toda la infraestructura que se encuentra en las colonias está demasiado deteriorada, ya que en la presente administración municipal que aun preside la edil sustituta, Pánfila Gladiola Soto, nunca se le invirtió al mantenimiento.

Lo anterior fue dado a conocer por trabajadores del COAPATAP, que omitieron sus nombres por razones obvias, y externaron su preocupación por la situación que se vive por la falta del suministro del vital líquido en toda la geografía local.

En un simple análisis que hicieron de la situación actual, por los tubos que se rompieron el pasado domingo, y que llevan agua a la planta de tratamiento,dijeron que la situación se complica porque, aunque logren reparar toda la tubería de 24 pulgadas dañada, no van a poder suministrar el vital líquido de manera inmediata.



Primero deben hacer las pruebas del suministro en las redes de tubería en la Ciudad, dijeron, para evitar que se revienten los tubos de conducción, por la presión que se le estará metiendo.Reconocieron que toda la tubería existente en la Ciudad no recibió mantenimiento en la presente administración,por lo que se podrían llevar una semana en los trabajos de reparación y otra semana para ir realizando las pruebas de suministro.Cuestionados sobre los diferentes pozos profundos existentes en la Ciudad, para intentar mitigar la falta del suministro de agua en diversos sectores, manifestaron que la mayoría de los pozos de COAPATAP no están funcionando desde hace varios meses.Mientras tanto, habitantes de diferentes colonias de la geografía local están quejándose por la falta del suministro del vital líquido, generándose un malestar social generalizado. Los colonos aseguran que pueden soportar los baches, la falta de alumbrado y la falta de servicio de recolección de basura, pero no la falta de agua. EL ORBE/ Mesa de Redacción