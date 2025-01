Más de Mil Migrantes Varados en Escuintla, Piden Formas Migratorias Múltiples al INM

Un aproximado de un millar de extranjeros que salieron en caravana de Tapachula en días pasados, presentan cansancio y lesiones en los pies, por lo que esperan apoyo de las autoridades migratorias en sus trámites.

Escuintla, Chiapas; 15 de Enero del 2025.- Un promedio de mil migrantes de diversas nacionalidades se encuentran varados en el municipio de Escuintla, en la costa de Chiapas, después de haber salido de Tapachula desde hace varios días, por lo que están solicitando Formas Migratorias Múltiples (FMM), para poder continuar su camino por territorio nacional y poder llegar a los Estados Unidos.

En este grupo viajan mujeres, niños y personas de la tercera edad, y son parte de dos contingentes que salieron en días pasados de la Perla del Soconusco, en lo que fueron la 11ª y 12ª caravana, quienes se unificaron en esta localidad.

Sin embargo, el cansancio crónico y lesiones en los pies, los obligó a quedarse varados en la unidad deportiva de esta localidad, ubicada en la avenida 20 de Noviembre esquina con 16 de Septiembre del barrio Santo Domingo.

Uno de los migrantes ubicado en este lugar, de origen venezolano, quien omitió su nombre, dijo que tienen programado realizar una manifestación pacífica, para exigir al gobierno de México atención, ya que no se quieren quedar en esta localidad.

Destacó que a diario acuden a este lugar elementos del INM, tratando de convencerlos a que desistan de continuar en esta caminata, así como presuntamente les ofrecen información errónea.

Los migrantes esperan reanudar su caminata la noche de este miércoles, para seguir avanzando por la región de la Costa de Chiapas. Sin embargo, no hay nada seguro, debido a que hay muchas personas lesionadas, así como viajan muchas mujeres embarazadas y niños.

Mientras tanto, la desesperación se sigue apoderando de miles de migrantes de diversas nacionalidades que se encuentran varados en la región de la frontera sur de México, principalmente en Tapachula, ya que sólo faltan 4 días para que tome posesión el próximo Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha manifestado públicamente que endurecerá las políticas antiinmigrantes en ese país.

El próximo presidente estadounidense también ha expresado que realizará deportaciones masivas de migrantes, por lo que presumen los extranjeros se podrían quedar atrapados en territorio mexicano, y ya no poder cruzar legal o ilegalmente a la Unión Americana. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.