Lluvia de Aranceles de Trump Para México, Canadá y China

Trump declaró una emergencia económica para imponer aranceles del 10% a todas las importaciones procedentes de China y del 25% a las importaciones de México y Canadá. La energía importada de Canadá, incluyendo petróleo, gas natural y electricidad, será gravada con un 10%. Los aranceles sobre los tres mayores socios comerciales de Estados Unidos entrarán en vigor el martes.

Los aranceles se extienden por todo el mercado estadounidense. Por nombrar algunos: petróleo y madera de Canadá; productos agrícolas, ropa, licor y autopartes de México; plásticos, textiles y chips de computadora de China.

La orden de Trump no contenía ningún mecanismo para conceder excepciones a los importadores estadounidenses.

Subrayando los posibles efectos, Canadá proporciona más de 4,3 millones de barriles de petróleo al día a Estados Unidos. Estados Unidos tiende a consumir unos 20 millones de barriles al día, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Ha estado produciendo internamente unos 13,2 millones de barriles diarios.

México, Canadá y China reaccionaron rápidamente después de que la administración de Trump decidiera el primero de febrero implementar medidas arancelarias: 25% sobre productos importados desde México, 25% sobre los canadienses (con excepción de los hidrocarburos, que tendrán un arancel del 10%) y un aumento del 10% sobre los productos chinos.

China promete represalias ante imposición de aranceles de Estados Unidos

El último país en reaccionar fue China. Este domingo, Beijing expresó su «gran insatisfacción» con el aumento de aranceles, y su ministerio de Comercio anunció que tomaría «medidas correspondientes» para proteger sus «derechos e intereses».



Beijing calificó estas tarifas de «innecesarias para resolver los problemas de EE. UU.» y advirtió que socavan la cooperación económica y comercial normal. Además, China presentó una queja ante la Organización Mundial del Comercio, acusando a Washington de violar las reglas comerciales internacionales con esta «imposición unilateral de aranceles».Canadá toma medidas: nuevos aranceles a productos de EE. UU.Canadá reaccionó rápidamente a la medida de la administración de Trump. El sábado por la noche, el primer ministro saliente de Canadá, Justin Trudeau, anunció que el país impondría un arancel del 25% sobre productos estadounidenses, lo que afectará a mercancías por un valor total de 155 mil millones de dólares canadienses.A partir del martes 4 de febrero, este arancel se aplicará a productos por un valor de 30 mil millones de dólares. Entre los productos afectados se encuentran artículos de consumo cotidiano como cerveza, vino, bourbon, frutas y jugos, detalló Trudeau.Trudeau también advirtió que las semanas venideras serían difíciles para los canadienses y señaló que las tarifas impuestas por EE. UU. también perjudicarán a los estadounidenses, pues estas tarifas aumentarán los costos, incluidos los de la comida y la gasolina.México se prepara para defender sus interesesEl sábado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo una declaración pública en la que aseguró que México tiene una economía fuerte y que no se siente aislada.Aunque no mencionó directamente los nuevos aranceles, Sheinbaum rechazó la acusación de Donald Trump sobre supuestos vínculos de su gobierno con el narcotráfico, calificándola de «calumnia». Además, anunció que adoptará medidas tanto arancelarias como no arancelarias para proteger los intereses de México, aunque no especificó qué acciones tomará ni cuándo.Trump adelanta que conversará el lunes con México y CanadáEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump adelantó que conversará el lunes con México y Canadá sobre el tema de los aranceles.Hablaré con el primer ministro Trudeau mañana por la mañana y también hablaré con México mañana por la mañana. Y no espero nada muy dramático. Imponemos aranceles. Nos deben mucho dinero y estoy seguro de que van a pagar, declaró.El mandatario estadounidense añadió que está implementando aranceles en parte porque cree que los déficits comerciales están alimentando el déficit presupuestario y la deuda de Estados Unidos.Ha sido injusto. Por eso debemos 36 billones de dólares; tenemos déficit con todo el mundo, afirmó.Al hablar sobre qué país podría ser el próximo en aplicar aranceles respondió: Veremos qué pasa. Definitivamente sucederá con la Unión Europea, puedo asegurarles eso, dijo Trump a los periodistas en la Base Conjunta Andrews.