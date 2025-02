Autoridades Educativas Buscan Alfabetizar a 300 mil Personas en Chiapas

* SEGÚN DATOS OFICIALES, EXISTE EN EL ESTADO UN PROMEDIO DE 500 MIL PERSONAS QUE NO SABEN LEER Y ESCRIBIR. BUSCAN INTEGRARLAS AL PROGRAMA EDUCATIVO “CHIAPAS PUEDE”.

Tapachula, Chiapas 14 de Febrero del 2025.- Las autoridades estatales en materia educativa en Chiapas se han propuesto un reto muy ambicioso de alfabetización en las diferentes regiones de la entidad; por lo que a partir de este momento empezarán a buscar a todas aquellas personas que no saben leer y escribir, y sumarlas al programa educativo “Chiapas Puede”.

Según datos oficiales, se estima que en la entidad existen un promedio de “500 mil personas” que no saben leer y escribir. Es decir, existe un enorme rezago educativo, que no se ha atendido desde hace muchos años.



En entrevista, el Director General del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA), Sergio David Molina Gómez manifestó que el gobernador de la entidad, Eduardo Ramírez ha hecho un gran llamado al pueblo, para focalizar a esas personas que por diferentes circunstancias no saben leer y escribir.En gira de trabajo por la región de la costa de Chiapas, el funcionario subrayó que desde que tomó posesión en el cargo, también han venido entregando certificados de primaria y secundaria, para ir avanzando en este proceso.“En estos dos meses que tenemos en el cargo, tenemos aproximadamente 500 personas que se le van a entregar sus certificados. Hoy arrancamos en la zona costa, vamos a hacer otras entregas en Villaflores, Cintalapa, en la zona norte del estado y en Comitán”, explicó.Agregó que, según el proyecto planteado por el Gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, esperan que, en un año, las autoridades de la entidad estén levantando la “bandera blanca”, ya que la meta es alfabetizar a 300 mil personas en este año. EL ORBE/ JC.