Denuncian Presunta Discriminación de Migrantes en Oficinas de la COMAR

Los extranjeros aseguran que pasan hasta cinco días durmiendo afuera de las instalaciones migratorias.

* HAITIANOS ASEGURAN QUE EN LA DEPENDENCIA NO LOS ATIENDEN, Y DAN PRIORIDAD A MIGRANTES DE OTRAS NACIONALIDADES.

Tapachula, Chiapas; 15 de Febrero de 2025.- Migrantes haitianos varados en el municipio de Tapachula denunciaron que presuntamente están siendo discriminados por personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), por lo que presentarán sus quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Los inconformes aseguran que pasan hasta cinco días durmiendo en las afueras de la dependencia en mención y no los atienden.



El argumento que les dan para no atenderlos, es que todavía no van a aceptar a población haitiana para los trámites, solo de otras nacionalidades, como hondureños, venezolanos o colombianos, sostuvieron.“Eso es discriminación, nosotros dormimos y hacemos largas filas hasta cuatro días afuera de la COMAR, y no es posible que no nos atiendan”, comentaron.Abordados en las afueras de la dependencia, ubicada en la 8ª Sur esquina con 4ª Calle Poniente, también reveló que el personal de COMAR entrega a diario un promedio de 80 fichas o pases de atención en promedio, pero resulta insuficiente para atender el alto número de personas extranjeras que acuden en busca de regularizar su situación migratoria.Agregó que derivado de esta situación acudirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque ellos también tienen derechos y los están discriminando. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros